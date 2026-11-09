Supernova Eclipse ya tiene fecha para el 2027: cuándo es, dónde, cartelera y boletos

La preventa comenzará el viernes 13 de noviembre de 2026 a través de Superboletos. Por ahora, la organización no ha confirmado la cartelera completa ni los precios de las entradas

El evento de influencers se realizará el 30 de mayo | @supernovaboxing

Supernova Strikers confirmó una nueva edición para 2027 con un evento que volverá a combinar boxeo, creadores de contenido y entretenimiento digital. La tercera entrega llevará por nombre Supernova: Eclipse y ya tiene fecha y sede confirmadas en la Ciudad de México.

Después de las dos primeras ediciones, el proyecto volverá a reunir a influencers, celebridades y comunidades digitales alrededor del cuadrilátero. Por ahora, la organización mantiene bajo reserva los nombres de todos los participantes y los enfrentamientos que formarán parte de la cartelera.

¿Cuándo es Supernova: Eclipse y en dónde?

La tercera edición de Supernova: Eclipse será el domingo 30 de mayo de 2027 en la Arena Ciudad de México, ubicada en Azcapotzalco. El recinto volverá a recibir el evento después de albergar la edición anterior, Supernova Strikers: Génesis.

La organización presentó esta nueva etapa con el mensaje: “Desde el origen, nunca se trató solamente de pelear. Siempre hubo dos lados”. Hasta el momento no se han explicado todos los elementos detrás de esta temática ni qué significado tendrá dentro del espectáculo.

Supernova busca mantener una propuesta que combina los combates de boxeo entre figuras de internet con elementos de entretenimiento y cultura digital. La edición Eclipse será la tercera entrega del proyecto.

¿Quiénes estarán en Supernova: Eclipse 2027?

Por ahora, no existe una cartelera oficial completa ni se han confirmado todos los enfrentamientos que tendrá Supernova: Eclipse 2027. La organización dará a conocer los nombres de los participantes y los cruces en los próximos meses.

Una de las figuras vinculadas con esta nueva edición es Karely Ruiz, quien ha adelantado su intención de regresar al cuadrilátero durante 2027. Sin embargo, sus declaraciones no representan una confirmación formal de que tenga una pelea programada dentro del evento.

Por ello, hasta el momento, la información confirmada sobre Supernova: Eclipse se concentra en la fecha, la sede y el inicio de la venta de boletos. Los nombres de los demás participantes y los combates todavía están pendientes de anuncio.

¿Dónde y cuándo es la preventa y venta de boletos para el Supernova: Eclipse 2027?

La preventa de boletos para Supernova: Eclipse 2027 comenzará el viernes 13 de noviembre de 2026 a través de Superboletos, plataforma encargada de comercializar las entradas para el evento.

La organización también habilitó un registro para las personas interesadas en recibir información relacionada con el acceso a los boletos. De esta manera, los seguidores podrán mantenerse al tanto de las próximas actualizaciones sobre la venta.

Por ahora, no se han informado los precios de las entradas ni la distribución de las localidades. Estos detalles deberán ser publicados posteriormente por la organización y Superboletos.

Con la fecha del 30 de mayo de 2027 confirmada y la preventa programada para el 13 de noviembre de 2026, Supernova: Eclipse comienza a tomar forma. La cartelera, los participantes y los enfrentamientos serán anunciados en una siguiente etapa.