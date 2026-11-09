¡Landon Donovan incendia al León! brutal revelación sobre sus antiguas instalaciones: “Era asqueroso”

El exjugador estadounidense cuestionó las instalaciones que encontró durante su etapa en León, aunque reconoció que el club actualmente cuenta con una infraestructura diferente

¡Polémica en León! Landon Donovan revela las condiciones que encontró. Imago 7

Landon Donovan volvió a poner al León en el centro de la polémica, pero esta vez no por lo que hizo dentro de la cancha. El histórico futbolista estadounidense recordó su breve paso por La Fiera y lanzó una crítica contundente sobre las instalaciones que encontró durante su etapa en la Liga MX: habló de suciedad, baños que no funcionaban y una regadera que, según su relato, era apenas una llave de agua que salía de la pared.

Las declaraciones aparecieron en el podcast Unfiltered Soccer, donde Donovan habló de su experiencia en México al responder sobre las condiciones que pueden encontrar los futbolistas estadounidenses cuando buscan oportunidades en ligas de Latinoamérica. El exjugador no se limitó a cuestionar las instalaciones, sino que aseguró que aquella experiencia era difícil de imaginar para un futbolista acostumbrado a otro tipo de infraestructura.

La historia tiene un segundo capítulo que permite poner sus palabras en contexto: León inauguró en diciembre de 2021 La Esmeralda, un complejo deportivo de aproximadamente 80 mil metros cuadrados con canchas, vestidores, gimnasio, áreas médicas, nutrición, recuperación y espacios para sus equipos. Por lo tanto, las instalaciones que Donovan describió corresponden a una etapa anterior y no al complejo que actualmente utiliza el club.

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¿Qué dijo Landon Donovan sobre las instalaciones del León?

Donovan fue directo al recordar las condiciones que encontró durante su estancia con La Fiera. “Ni siquiera puedo describirte lo malas que eran las instalaciones, teníamos una especie de llave que salía de la pared como regadera, estaba sucio, era asqueroso, los baños no funcionaban, es difícil de imaginar”, relató el exjugador.

La descripción de Donovan, sin embargo, abrió nuevamente la conversación sobre las condiciones de infraestructura que existían en algunos clubes de la región hace algunos años y sobre la diferencia entre esas instalaciones y las que los futbolistas encuentran en otras partes del mundo.

¿Cuándo jugó Landon Donovan con León?

Donovan llegó al fútbol mexicano en enero de 2018, cuando decidió salir nuevamente del retiro para incorporarse al León durante el Clausura 2018. Su contratación generó una gran expectativa debido a su trayectoria con la Selección de Estados Unidos y LA Galaxy.

Su aventura en México, sin embargo, fue breve. Transfermarkt registra ocho partidos oficiales con León y no sumó gol ni asistencia. De acuerdo con los registros de sus partidos, disputó encuentros ante Puebla, Pachuca, Pumas, América, Tigres, en el cual fue títular, y Guadalajara, además de dos apariciones en Copa MX, para acumular un total de 225 minutos disputados.

El León terminó aquella fase regular en el decimotercer lugar, con seis victorias, cuatro empates y siete derrotas, por lo que tampoco consiguió clasificarse a la Liguilla.

León cambió sus instalaciones después de la etapa de Donovan

El contraste más importante aparece al revisar qué ocurrió con la infraestructura del club después de la etapa de Donovan. El 9 de diciembre de 2021, León inauguró La Esmeralda, su nueva casa club y centro de entrenamiento. El complejo fue construido en una superficie de aproximadamente 80 mil metros cuadrados y fue diseñado para albergar a los equipos profesionales y las fuerzas básicas.

El proyecto incluyó tres canchas de fútbol, gimnasio, vestidores, áreas médicas, fisioterapia, nutrición, comedores, pabellones varonil y femenil, zonas de recuperación y espacios para el desarrollo de jóvenes. También contempló instalaciones académicas y un enfoque de sustentabilidad.

De hecho, Donovan reconoció en sus propias declaraciones que “ahora es distinto” porque León construyó nuevas instalaciones de entrenamiento. Esa precisión resulta fundamental para no presentar sus críticas como una descripción del León actual.

Donovan también cuestionó al fútbol de Sudamérica

La crítica del estadounidense no terminó en León. Donovan amplió su comentario a las condiciones que, desde su experiencia, pueden encontrar los futbolistas en distintos clubes de Sudamérica.

“No estoy diciendo que todos los clubes de Sudamérica son así, pero la gran mayoría lo son, a veces no te pagan, los campos son malos, no es un lugar al que los futbolistas quieran ir a jugar, es un lugar del que intentan salir”, afirmó.

El exfutbolista incluso comparó esas condiciones con las que puede encontrar un jugador joven en clubes pequeños de Europa, particularmente en países como Bélgica o las naciones escandinavas. “Ni siquiera hay comparación con un club pequeño de Europa, Escandinavia o Bélgica, no la hay”, sostuvo Donovan.

Sus palabras abrieron así una discusión más amplia sobre infraestructura, condiciones laborales y desarrollo profesional, aunque el propio jugador reconoció que su experiencia con León corresponde a una etapa anterior y que el club actualmente cuenta con un complejo completamente distinto.