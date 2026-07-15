La fotografía que anticipó la final del Mundial 2026 entre Messi y Lamine Yamal

En 2007, el fotógrafo Joan Monfort retrató a Messi mientras ayudaba a bañar a un bebé Lamine Yamal, acompañado por su madre, Sheila Ebana

Messi y Lamine a la final | IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis y Reuters

Lionel Messi y Lamine Yamal protagonizarán uno de los cruces generacionales más llamativos en la historia de la Copa del Mundo. Argentina remontó para vencer 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España, que consiguió su boleto tras imponerse 2-0 a Francia.

El encuentro tendrá como antecedente una fotografía tomada casi dos décadas antes de que ambos coincidieran en el escenario más importante del fútbol. En 2007, el fotógrafo Joan Monfort retrató a Messi mientras ayudaba a bañar a un bebé Lamine Yamal, acompañado por su madre, Sheila Ebana, durante una sesión preparada para un calendario solidario.

Lamine reaccionando a su mítica foto con Messi en la bañera cuando era solo un bebé 😆



🗣️ "Ojalá poder enfrentarme a él en una final"

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Messi tenía 20 años y comenzaba a consolidarse en el primer equipo del Barcelona, mientras Lamine contaba con apenas unos meses de edad. La imagen terminó ilustrando el mes de enero del calendario de 2008, elaborado mediante una colaboración entre el diario Sport, la Fundación FC Barcelona y UNICEF.

La sesión formó parte de una iniciativa que reunía a jugadores del Barcelona con niños y niñas para recaudar fondos destinados a proyectos sociales. UNICEF explicó que el 50 por ciento de las ventas del calendario fue utilizado para apoyar programas dirigidos a la infancia en países con menores oportunidades.

La elección de Messi y Lamine para aquella fotografía fue producto de la casualidad. Los padres del pequeño presentaron su candidatura para participar en el proyecto, mientras la organización se encargó de distribuir a los menores entre futbolistas como Xavi Hernández, Carles Puyol, Andrés Iniesta y Ronaldinho.

Años después, Lamine ingresó a las categorías inferiores del Barcelona a los siete años, procedente del CF La Torreta. Su desarrollo en La Masia avanzó con rapidez hasta comenzar a entrenar con el primer equipo por decisión de Xavi Hernández y debutar el 29 de abril de 2023, cuando tenía 15 años, nueve meses y 16 días.

Essas fotos do Lionel Messi com o Lamine Yamal bebê acaba de se tornar algumas das maiores fotos na história do futebol.



Loucura. pic.twitter.com/h0U9KPx4qF — DataFut (@DataFutebol) July 15, 2026

Para ese momento, Messi ya había cerrado su etapa en el Barcelona. El argentino salió del club en agosto de 2021 después de que las restricciones económicas y de inscripción de LaLiga impidieran formalizar el acuerdo para su continuidad, terminando una trayectoria en la que obtuvo 35 títulos con el conjunto azulgrana.

La fotografía que durante años permaneció como una curiosidad y se hizo pública en julio del 2024, ahora sirve como antesala de la final del Mundial 2026. El joven que apareció dentro de una bañera buscará conducir a España hacia su segunda Copa del Mundo, mientras Messi intentará cerrar otra campaña con Argentina levantando el título. De aquel encuentro fortuito en Barcelona surgió una imagen que, 19 años después, conecta a dos generaciones frente a frente por el trofeo más importante del fútbol.

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