Santiago Gimenez participa en el triunfo del Porto, que mantiene paso perfecto en Portugal

Los Dragones vencieron 2-1 al Vitória Guimarães con un gol al minuto 86 y llegaron a 11 victorias en 11 jornadas

El Porto mantiene paso perfecto en Primeira Liga | Reuters

El Porto mantuvo su paso perfecto en la Primeira Liga 2026-27 después de vencer 2-1 al Vitória Guimarães en el Estadio Dom Afonso Henriques, en partido correspondiente a la jornada 11. El conjunto de Francesco Farioli llegó al encuentro con 10 victorias en 10 partidos y extendió su racha con un gol en los minutos finales.

Los Dragones tomaron ventaja con una acción que comenzó desde la zona defensiva. Jan Bednarek lanzó un servicio profundo por el sector derecho para Alberto Costa, quien ganó metros y envió una diagonal hacia el segundo poste para la llegada de Borja Sainz. El español cerró la jugada y marcó el 0-1.

La escuadra visitante mantuvo la ventaja durante buena parte del encuentro, pero Vitória Guimarães encontró el empate al minuto 77. Gonçalo Nogueira entregó el balón a Gustavo Silva y este tocó de primera intención para Alan Souza, quien definió de zurda con un disparo cruzado que superó a Diogo Costa para establecer el 1-1.

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La igualdad llevó a Farioli a modificar su ataque de inmediato. Santiago Gimenez ingresó al terreno de juego al minuto 78 en sustitución de Alberto Costa, con el Porto obligado a buscar otro gol para conservar su registro perfecto en la competencia.

El mexicano participó en la acción que terminó por definir el encuentro al minuto 86. Gimenez recibió el balón en media cancha y abrió hacia la derecha para Pepê. El brasileño controló con dificultad, pero consiguió filtrar el pase hacia Martim Fernandes, quien avanzó por el costado y sacó un derechazo al primer poste para colocar el 1-2.

El tanto representó el primer gol de Martim Fernandes en la temporada, después de tres encuentros consecutivos sin sumar minutos. Su anotación permitió al Porto recuperar la ventaja a cuatro minutos del final del tiempo reglamentario y asegurar los tres puntos en Guimarães.

Con el resultado, Porto llegó a 33 puntos producto de 11 victorias en 11 partidos y continúa como líder general de la Primeira Liga sin haber cedido unidades. Los Dragones lograron mantener su racha pese a que el marcador permaneció empatado hasta el minuto 86.

Vitória Guimarães, por su parte, quedó en la posición 14 con nueve puntos, después de dos victorias, tres empates y seis derrotas en 11 fechas. El conjunto local estuvo cerca de convertirse en el primer rival que le quitara puntos al Porto durante la actual campaña.

La actividad de ambos equipos continuará después de la pausa del calendario. Vitória Guimarães recibirá al Estrela Amadora el 28 de noviembre, mientras que Porto volverá al Estadio do Dragão el 29 de noviembre para enfrentar al Sporting Lisboa en uno de los partidos programados para la siguiente jornada.