Saprissa vs Puntarenas en vivo: resultado y goles del partido del Apertura 2026 en la Liga de Costa Rica

Sigue el minuto a minuto del partido entre Saprissa y Puntarenas por la jornada 16 del Torneo Apertura de Costa Rica.

Saprissa vs Puntarenas, minuto a minuto, Liga de Costa Rica | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Saprissa vs. Puntarenas FC! Ambos equipos se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Ricardo Saprissa, por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. Los Morados buscarán sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por el liderato, mientras que los porteños intentarán acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto tibaseño llega con 28 unidades, mientras que su rival acumula 19 puntos.

Saprissa afronta este compromiso después de superar 2-0 a Herediano como visitante, con goles de Newton Williams y Joseph Mora. El equipo dirigido por Hernán Medford mantiene un registro de seis victorias y un empate en sus siete partidos como local durante el campeonato. Sin embargo, tendrá la ausencia de Luis Paradela, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Los Morados intentarán extender su invicto en Tibás y continuar presionando a los equipos que ocupan los primeros lugares.

Por su parte, Puntarenas FC llega con la necesidad de mejorar sus resultados tras perder 1-0 frente a San Carlos en la jornada anterior. El conjunto porteño también había empatado 1-1 contra Pérez Zeledón, por lo que acumula dos encuentros consecutivos sin victorias. Ubicado en la sexta posición, buscará conseguir un resultado favorable en el Estadio Ricardo Saprissa para mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente fase del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Saprissa vs Puntarenas hoy domingo 8 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Saprissa y Puntarenas será el domingo 8 de noviembre a las 16:00 horas en el Estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Saprissa vs Puntarenas para la jornada 16, al momento

Saprissa no pondrá contar con Luis Paradela, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Puntarenas no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Medford y César Alpízar no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Saprissa : Abraham Madriz, Gerald Taylor, Fidel Escobar, Douglas Sequeira, Joseph Mora, Alberth Barahona, Mariano Torres, Ariel González, Gerson Torres, Andrey Soto, Newton Williams. DT : Hernán Medford.

: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Fidel Escobar, Douglas Sequeira, Joseph Mora, Alberth Barahona, Mariano Torres, Ariel González, Gerson Torres, Andrey Soto, Newton Williams. : Hernán Medford. Puntarenas: Adonis Pineda, Kliver Gómez (C), Derek Cordero, Wesly Decas, Wálter Cortés, Vladimir Edghill, Jaylon Hadden, Amferny Arias, Lucas Comachi, Dariel Castrillo, Doryan Rodríguez. DT: César Alpízar.

Antecedentes del Cartaginés vs Escorpiones y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Puntarenas:

8 de agosto de 2026 | Puntarenas 0-2 Saprissa | Torneo Apertura

26 de abril de 2026 | Puntarenas 1-3 Saprissa | Torneo Clausura

13 de enero de 2026 | Saprissa 2-2 Puntarenas | Torneo Clausura

26 de octubre de 2025 | Saprissa 2-1 Puntarenas | Torneo Apertura

10 de septiembre de 2025 | Puntarenas 3-1 Saprissa | Torneo Apertura

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