El ‘Arriero’ Herrera pasa del “Ya no más” a liderar la Liga BetPlay con Once Caldas

Con 10 jornadas el ‘Blanco Blanco’ suma 19 puntos y se acera a la clasificación anticipada a cuadrangulares.

Arriero Herrera Y Dayro Moreno / Vizzor Image

Este viernes continuó la actividad de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I. En un partido contundente Once Caldas venció 1-2 a domicilio gracias a los goles de Dayro Moreno, quien aumentó su historia goleadora en el ‘Blanco Blanco’ y en el fútbol colombiano, y un autogol de Andrés Correa, en una noche para el olvido para el ‘Azucarero’.

Dicho resultado dejó claro que el proceso de Alberto Gamero estaba terminado, a tal punto que el mismo técnico samario anunció en la rueda de prensa que daba un paso al costado después de 31 partidos con 8 victorias, 9 empates y 14 derrotas; además de dejar al equipo parcialmente fuera de la fiesta de los 8 y peor aún, peligrando en el tema del descenso para 2027.

No obstante en la otra orilla se vive una situación diferente. El ‘Arriero’ Herrera, resistido por parte de la prensa manizaleña y la mayoría de la hinchada, ha sabido hacer caso omiso a sus retractores y con el triunfo de este viernes en tierras vallecaucanas el ‘Blanco Blanco’ es el nuevo líder de la Liga BetPlay 2026-I.

Dichas críticas contra el proceso del antioqueño se trasladan a las tribunas del Estadio Palogrande, empezando por la barra más numerosa del equipo, el Holocausto Norte lleva varias fechas colgando un trapo en su zona que dice “Arriero ya no más”, dicha pancarta se ha vuelto en cábala porque según los últimos resultados de la plantilla el equipo es líder del campeonato.

Según varios periodistas y medios partidarios de la ciudad de Manizales, el proceso del ‘Arriero’ en el Once Caldas debió terminar en aquella eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde el equipo tenía una ventaja de 2-0 en el global ante Independiente del Valle ganada en Quito, solo era cerrar con broche de oro en casa y ante su gente. Sin embargo le faltó jerarquía, el elenco ecuatoriano empató la serie y despachó al cuadro colombiano en penales.

Sin embargo Hernán Darío Herrera siempre ha manifestado que su continuidad en el equipo caldense está en manos de las directivas y en el momento que le toque dar un paso al costado, lo daría; no obstante la dirigencia cree en sus capacidades y los frutos se están dando con el equipo que es cabeza del campeonato y con un buena cuota de puntos pensando en la clasificación a cuadrangulares.

Lea también: