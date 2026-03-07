Mictlán vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala presenta el enfrentamiento entre Mictlán y Municipal. El partido se disputará el domingo 8 de marzo a las 15:00 en el estadio La Asunción donde ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos en un momento del campeonato donde la tabla empieza a definirse y cada resultado puede influir en la pelea por los distintos objetivos del torneo.

Mictlán afronta este compromiso sabiendo que cada punto es clave tanto en el Clausura como en la tabla acumulada. El conjunto miteco intenta salir de los últimos lugares y sumar en casa ante un rival exigente. En su partido más reciente perdió 2-0 frente a CSD Xelajú MC. Además, el club también tiene pendiente el encuentro ante Aurora FC, correspondiente a la jornada anterior, que fue suspendido debido a una fuerte lluvia que dejó el campo en malas condiciones minutos antes del inicio. Ese partido fue reprogramado para el miércoles 11 de marzo.

Por su parte, Municipal llega con el objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo. El equipo rojo ha mostrado irregularidad en varias jornadas del Clausura y busca seguir sumando para no perder terreno en la parte alta de la tabla. En su último compromiso cayó 1-0 ante Deportivo Mixco, por lo que intentará reaccionar en esta visita y recuperar puntos importantes en el campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mictlán vs Municipal de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mictlán y Municipal está programado para el domingo 8 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate. Además podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mictlán vs Municipal hoy

Mictlán no cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Municipal no tendrá a Eric López tras su expulsión ante Deportivo Mixco. Se estima que Gabriel Álvarez y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Mictlán : John Faust, Bryan Menéndez, Renny Folleco, William Ramírez, Jonas Herrarte, Kendel Herrarte, Osman Salguero, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco, Sebastián Colón, Julio César Rodríguez. DT : Gabriel Álvarez.

: John Faust, Bryan Menéndez, Renny Folleco, William Ramírez, Jonas Herrarte, Kendel Herrarte, Osman Salguero, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco, Sebastián Colón, Julio César Rodríguez. : Gabriel Álvarez. Municipal: Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David, Rudy Barrientos, Pedro Altán, Yunior Pérez, John Méndez, Rudy Muñoz, Yasnier Matos. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Mictlán vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Mictlán y Municipal:

22 de enero de 2026 | Municipal 1-2 Mictlán | Torneo Clausura

10 de diciembre de 2025 | Municipal 2-0 Mictlán | Torneo Apertura

6 de diciembre de 2025 | Mictlán 0-1 Municipal | Torneo Apertura

6 de noviembre de 2025 | Municipal 1-0 Mictlán | Torneo Apertura

21 de agosto de 2025 | Mictlán 0-0 Municipal | Torneo Apertura

