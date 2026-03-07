Espanyol vs Real Oviedo en vivo: horario y dónde ver la jornada 27 de LaLiga 2026

Sigue este duelo que cierra la fecha 27 del campeonato español en su temporada 25-26

El Espanyol recibirá al Real Oviedo el próximo lunes 9 de marzo en el RCDE Stadium, en un partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga 2026. El conjunto catalán llega a este compromiso con la intención de mantenerse en la pelea por los puestos de protagonismo, mientras que el cuadro visitante afronta una cita clave en su intento por salir del fondo de la clasificación.

Los antecedentes recientes entre ambos equipos reflejan partidos cerrados, de mucha disputa táctica y con desenlaces que suelen definirse en los minutos finales. Esa constante coloca bajo la lupa el cierre del encuentro, un tramo en el que la concentración defensiva, el orden y la capacidad física pueden marcar la diferencia para evitar un error que cambie el resultado.

Un Sant Joan de 2024… 😮‍💨

Además, el historial reciente presenta una tendencia favorable para el Espanyol, que encara este duelo desde la séptima posición con 36 puntos, producto de 10 victorias, seis empates y 10 derrotas. Del otro lado, Real Oviedo llega como último de la tabla con 17 unidades, tras sumar apenas tres triunfos, ocho empates y 15 caídas en 26 partidos, por lo que necesita reaccionar cuanto antes para no complicar más su panorama.

Horario y dónde ver Espanyol vs Real Oviedo el partido de la jornada 27 de LaLiga 2026

El partido entre Espanyol de Barcelona vs Real Oviedo, válido por la jornada 27 de LaLiga en España iniciará en punto de las 14:00 horas tanto para México, como para Centroamérica. En Colombia el inicio del partido será a las 15:00 horas.

Puedes seguir este juego a través del minuto a minuto de Claro Sports, mientras que la transmisión quedará a cargo de Sky Sports, canal proporcionado en diversos sistemas de TV de paga.

Alineaciones probables del Espanyol vs Real Oviedo

Estas son las alineaciones probables del encuentro entre Pericos y Carbayones:

Espanyol: Marko Dmitrović (P); Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Fernando Calero, Carlos Romero, Jofre Carreras, Pol Lozano, Urko González, Pere Milla, Roberto Fernández y Kike García

Marko Dmitrović (P); Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Fernando Calero, Carlos Romero, Jofre Carreras, Pol Lozano, Urko González, Pere Milla, Roberto Fernández y Kike García Real Oviedo: Aarón Escandell (P); Nacho Vidal, David Carmo, Dani Calvo, Rahim Alhassane, Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Haissem Hassan, Luka Ilić, Ilyas Chaira y Federico Viñas.

Antecedentes y últimos resultados del Espanyol vs Real Oviedo en LaLiga

Estos han sido sus últimos resultados entre sí.

Oviedo 0-2 Espanyol | 2025-2026 LaLiga

Espanyol 2-0 Oviedo | 2023-2024 Playoff por el ascenso

Oviedo 1-0 Espanyol | 2023-2024 Playoff por el ascenso

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Espanyol vs Real Oviedo y cuánto paga?

Los momios para este partido son Espanyol -117, empate +240 y Oviedo +340. Esto significa que si apuestas 100 pesos al cuadro Perico ganarías 186 (equipo favorito). Si esa misma cantidad la metes al empate ganarías 340, mientras que obtendrías 440 pesos si le metes tus 100 pesos al Real Oviedo.

