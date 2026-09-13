Final Copa del Mundo de Tiro con Arco Saltillo 2026 en vivo: transmisión del arco recurvo varonil hoy 13 de septiembre
Las mejores arqueras del mundo se citan en Saltillo en la modalidad de arco recurvo. Vive la definición de las finales por Claro Sports.
Saltillo, Coahuila, recibe los días 12 y 13 de septiembre a los mejores arqueros del mundo para disputar la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.
La competencia reunirá a los 32 arqueros que obtuvieron su clasificación tras ganar alguna de las paradas del serial en Puebla, Shanghái, Antalya y Madrid, o mediante los puntos acumulados en el ranking de la Copa Mundial.
La representación mexicana buscará aprovechar la localía y competir por las medallas ante los mejores exponentes internacionales de la disciplina.
Formato y reglas de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Saltillo 2026
La Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 reunirá en Saltillo a 32 atletas, ocho por cada categoría individual: recurvo femenil y varonil, además de compuesto femenil y varonil. A diferencia de las etapas regulares, la competencia no tendrá ronda de clasificación: los participantes ingresan directamente a un cuadro de eliminación directa definido mediante sorteo, con enfrentamientos desde cuartos de final hasta la disputa por el título.
En arco recurvo se dispara a 70 metros y cada duelo se resuelve por sets de tres flechas; el primero en alcanzar seis puntos gana, mientras que en compuesto la distancia es de 50 metros y se suman las puntuaciones de 15 flechas repartidas en cinco tandas. En caso de empate, se realiza una flecha de desempate y avanza el arquero cuyo disparo quede más cerca del centro de la diana.