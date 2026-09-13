Matías Almeyda, inconforme tras el Clásico Regio: “No voy a festejar un empate”

Monterrey y Tigres empataron sin goles en el Clásico Regio, una situación que dejó con sentimientos encontrados a Matías Almeyda, técnico de los Rayados

El Clásico Regio 143 de este sábado 12 de septiembre terminó con un empate sin goles entre Monterrey y Tigres en el Gigante de Acero, en un encuentro donde Rayados dominó la posesión, pero careció de contundencia para reflejar su superioridad en el marcador. El conjunto dirigido por Matías Almeyda llegó a 10 puntos en el Apertura 2026 y se mantiene fuera de los puestos de Liguilla, mientras que los felinos alcanzaron siete unidades.

“No creo que nosotros no tratáramos de ganar el partido. Buscamos la forma, llegamos, quizá no tan claro, pero sí tuvimos posibilidades y creo que faltó el gol, faltó esa precisión final”, declaró Matías Almeyda después del empate ante Tigres. El técnico argentino destacó el esfuerzo de sus jugadores y consideró que el equipo mostró la iniciativa necesaria para buscar la victoria.

La propuesta de Tigres, con un bloque ordenado y pocos espacios, complicó la generación de oportunidades claras para Rayados. Monterrey terminó con 63 por ciento de posesión y 18 remates, aunque Nahuel Guzmán tuvo intervenciones importantes para mantener el cero en su portería, principalmente ante las oportunidades de Tecatito Corona y Lucas Ocampos.

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“Cuando un equipo se encierra como se encerraron ellos, la claridad tiene que ser muy fina en la definición. Opciones tuvimos”, señaló el estratega argentino, quien reconoció que su equipo necesita mayor tranquilidad para tomar la decisión correcta en los últimos metros. Pese al dominio territorial y la diferencia en los remates, Matías Almeyda dejó claro que el empate no representa un resultado satisfactorio para Monterrey y que espera que este tipo de actuaciones se traduzcan en victorias. “Yo quiero esto. No quiero el empate, no voy a festejar un empate; difícilmente festejo un empate”, afirmó el técnico de Rayados.

El calendario también apareció en el análisis del argentino, quien recordó que Monterrey disputó la final de la Leagues Cup ante Toluca hace apenas una semana. La cercanía entre ambos compromisos obligó al cuerpo técnico a administrar los minutos de la plantilla. El estratega sudamericano recordó que incluso realizó una rotación antes de la final debido al apretado calendario.

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“Sí voy mirando otros puntos, como haber jugado una final hace una semana, en tan poco tiempo, tener un equipo que ya sabemos a qué juega y, pues, son puntos que hemos mejorado en algunos aspectos, como el aspecto defensivo”, explicó. “El partido pasado nosotros hicimos una rotación, no sé si se recuerdan, porque a los pocos días se jugaba una final y, bueno, trabajamos como equipo”. El entrenador vinculó estas decisiones con el proceso que lleva al frente de Rayados y pidió tiempo para consolidar su proyecto. “Una casa no se construye en meses, se construye con el tiempo, porque primero hay que hacer bases, y lo que trato de hacer es construir esas bases”, sostuvo.

Finalmente, el técnico se refirió al incidente que terminó con la expulsión de Gerardo Arteaga después del partido y cuestionó que este tipo de situaciones terminen por afectar a los equipos. Matías Almeyda explicó que tiene una rutina para evitar problemas una vez que terminan los encuentros y consideró innecesario que un jugador sea expulsado por un empujón.

“Yo termino los partidos y, para evitar problemas, siempre me voy primero. Entonces todos saben lo que tienen que hacer, ni bien termino. Y si lo expulsan a un jugador porque metió y porque tuvo doble amarilla, me deja más tranquilo. Ahora que me expulsen un jugador por un empujón nada más. No sé qué pasó. Eso habrá que verlo. Hablaré con él seguramente. Hoy no. Estemos más tranquilos, pero son situaciones que hay que evitar y que no sirven de nada porque, aparte, vivimos todos en la misma zona. Entonces, si hay bronca, te encontrás en un café y te la sacás. Es la mejor. Yo haría eso después para mostrar al otro que empujó a uno. Al otro no sirve eso. El fútbol de fantasmas”, sentenció el argentino.

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