Jugando, en vivo | Sábado 12 de septiembre

El mejor análisis del fútbol mexicano e internacional en la multiplataforma de Claro Sports

La jornada 8 de la Liga MX dejó resultados que cambian el panorama del torneo. Cruz Azul se impuso al América en el Clásico Joven y ahora las Águilas deberán responder después de una derrota que abre el debate sobre el momento que atraviesa el equipo.

Santiago Baños presentó a los nuevos refuerzos del América y, tras lo ocurrido ante Cruz Azul, surge una pregunta: ¿las incorporaciones que llegaron para fortalecer al plantel hicieron falta en el Clásico Joven? Analizamos las decisiones del conjunto azulcrema y lo que viene para el equipo.

En Monterrey, Rayados y Tigres empataron sin goles en una nueva edición del Clásico Regio. El resultado también pone sobre la mesa el rendimiento de dos de los equipos que cuentan con mayor expectativa en la Liga MX. Mientras tanto, Chivas tendrá la posibilidad de buscar el liderato general con una victoria.

En Europa, Santiago Gimenez y Johan Vásquez también fueron protagonistas con sus respectivos equipos, manteniendo la presencia de los futbolistas mexicanos en las principales ligas del continente. Todo esto y más lo analizamos en Jugando Claro, con los resultados, las historias y los momentos que marcaron la jornada del futbol nacional e internacional.

Te puede interesar: