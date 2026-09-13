Partidos de hoy 13 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este domingo

Publicado por Marcel Guzmán

La jornada dominical reúne encuentros de las principales ligas de Europa, Liga MX, MLS y el Mundial Femenil sub 20

Agenda de partidos del 13 de septiembre
Esta es la agenda de partidos de fútbol este 13 de septiembre | Claro Sports

Este domingo 13 de septiembre llega con una agenda cargada de fútbol y partidos que comenzarán desde las primeras horas de la mañana en México. La Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y Liga de Portugal tendrán encuentros durante el día, además del resto de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Entre los partidos más destacados aparecen el derbi de Mánchester entre Manchester United y Manchester City, la visita del Barcelona al Levante y los compromisos de Napoli y Juventus en Italia. La actividad también tendrá presencia mexicana con Santos vs Juárez y Chivas vs Pumas, además de encuentros de la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión.

La programación de este domingo también contempla encuentros de la Liga de Portugal que podrán seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports, con Benfica vs Gil Vicente y Famalicao vs Sporting Lisboa como parte de su oferta. A continuación, te presentamos la agenda completa de partidos de fútbol del domingo 13 de septiembre, con horarios del centro de México y sus respectivas opciones de transmisión.

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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 13 de septiembre

Liga MX

  • 19:00 | Santos vs Juárez | Jornada 8 | ESPN, Disney+ y ViX.
  • 19:07 | Chivas vs Pumas | Jornada 8 | Prime Video.

Premier League

  • 07:00 | Coventry City vs Brighton | Jornada 4 | HBO Max.
  • 09:30 | Manchester United vs Manchester City | Jornada 4 | HBO Max.

LaLiga

  • 06:00 | Celta de Vigo vs Málaga | Jornada 5 | Sky Sports.
  • 08:15 | Levante vs Barcelona | Jornada 5 | Sky Sports.
  • 10:30 | Getafe vs Deportivo La Coruña | Jornada 5 | Sky Sports.
  • 13:00 | Real Sociedad vs Atlético de Madrid | Jornada 5 | Sky Sports.

Serie A

  • 07:00 | Lecce vs Monza | Jornada 4 | ESPN y Disney+.
  • 10:00 | Napoli vs Bologna | Jornada 4 | ESPN 2 y Disney+.
  • 12:45 | Sassuolo vs Juventus | Jornada 4 | Disney+.

Ligue 1

  • 07:00 | Lille vs Troyes | Jornada 4 | FOX One.
  • 09:15 | Le Mans vs Lens | Jornada 4 | FOX One.
  • 12:45 | Brest vs PSG | Jornada 4 | FOX One.

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Bundesliga

  • 07:30 | RB Leipzig vs Hamburg | Jornada 3 | FOX One.
  • 09:30 | Elversberg vs Bayern Múnich | Jornada 3 | FOX One.

Liga de Portugal

  • 11:00 | Benfica vs Gil Vicente | Jornada 6 | En vivo por Claro Sports.
  • 11:00 | Arouca vs Santa Clara | Jornada 6 | Transmisión no disponible en México.
  • 13:30 | Famalicao vs Sporting Lisboa | Jornada 6 | En vivo por Claro Sports.

Eredivisie

  • 04:15 | Excelsior vs Utrecht | Jornada 6 | Transmisión no disponible en México.
  • 06:30 | Heerenveen vs Telstar | Jornada 6 | Transmisión no disponible en México.
  • 08:45 | PEC Zwolle vs Feyenoord | Jornada 6 | ESPN 4 y Disney+.
  • 12:00 | PSV vs Sparta Rotterdam | Jornada 6 | ESPN 2 y Disney+.

MLS

  • 15:30 | Chicago Fire vs New England Revolution | MLS Season Pass en Apple TV.
  • 16:30 | Vancouver Whitecaps vs Austin FC | MLS Season Pass en Apple TV.
  • 19:00 | San Diego FC vs Philadelphia Union | MLS Season Pass en Apple TV.

EFL Championship

  • 05:00 | Sheffield United vs Wolverhampton | ESPN y Disney+.

Liga de Expansión MX

  • 12:00 | Leones Negros vs CA La Paz | Jornada 8 | AYM Sports.

Liga Femenil

  • 12:00 | Puebla vs Querétaro | Jornada 7 | Liga Femenil DND Sea.
  • 17:00 | América vs Tigres | Jornada 7 | El Nueve, Liga Femenil DND Sea y ViX.
  • 17:00 | Atlético de San Luis vs Santos Laguna | Jornada 7 | ESPN, Disney+ y Liga Femenil DND Sea.

Mundial Femenil sub 20

  • 07:00 | China vs España | Fase de grupos | ViX
  • 07:00 | Nigeria vs Nueva Caledonia | Fase de grupos | ViX
  • 10:00 | Colombia vs Corea del Norte | Fase de grupos | ViX
  • 10:00 | Portugal vs Costa Rica | Fase de grupos | ViX

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