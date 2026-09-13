Joel Huiqui acepta que Cruz Azul perdió intensidad ante América

El técnico de La Máquina reconoció que su equipo cedió terreno en el cierre, aunque destacó las cuatro anotaciones y el triunfo

Joel Huiqui reconoció que Cruz Azul tuvo que modificar su funcionamiento en los últimos minutos para cerrar la victoria 4-3 sobre América en el Clásico Joven. El técnico señaló que el equipo redujo la intensidad en la presión y permitió que el conjunto azulcrema recortara la diferencia en la recta final.

“La realidad es que al ser autocríticos bajamos un poco la intensidad, sobre todo en la primera línea de presión. En la segunda mitad caímos en un bloque bajo y creo que eso le conviene al rival”, explicó Huiqui en conferencia de prensa.

El entrenador consideró que Cruz Azul había generado oportunidades suficientes para terminar con una diferencia mayor. Además de las cuatro anotaciones, señaló que el equipo tuvo otras ocasiones que pudieron modificar nuevamente el marcador. “Creo que nuestra esencia nunca cambió. Mientras el equipo se empezó a conectar en esa fase ofensiva, con esas combinaciones, con ese bloque tan bien que hicimos y con una buena transición”, comentó.

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El triunfo significó el tercero consecutivo para Cruz Azul y llegó antes de la final que disputará ante Inter Miami. Huiqui destacó que estos resultados permiten consolidar el funcionamiento del equipo y llegar al compromiso internacional con una preparación distinta. “Para mí y para el equipo era muy importante consolidar ese buen ritmo que teníamos. Era importante poder consolidar también el funcionamiento del equipo, tanto defensivamente como ofensivamente”, explicó.

Cruz Azul tendrá ahora que administrar las cargas de sus jugadores antes de viajar a Miami. Huiqui adelantó que el cuerpo técnico buscará recuperar a quienes tuvieron mayor cantidad de minutos y preparar durante los siguientes días el plan para enfrentar al conjunto estadounidense. “Lo que nos toca hacer es poder mañana recuperar bien a los jugadores que jugaron hoy, darle un poquito de carga a los que no jugaron tantos minutos y poder estar listos para el lunes, viajar a Miami”, señaló.

El técnico también habló sobre Erik Lira, quien marcó el primer gol de Cruz Azul durante el Clásico Joven. El mediocampista había atravesado días relacionados con la posibilidad de fichar por el Mónaco y terminó siendo titular ante América, además de portar el gafete de capitán.

“Creo que hoy Erik está viviendo una etapa importante en su carrera. Aunque son cosas complejas, está aprendiendo muchas cosas y estoy seguro de que se van a dar las cosas para él”, comentó Huiqui.

Cruz Azul consiguió así su tercera victoria consecutiva y mantuvo su posición en la zona de clasificación. Ahora el equipo cambiará el foco hacia la final ante Inter Miami, donde buscará conseguir otro título bajo la dirección de Huiqui. “Nuestra esencia va a ser igual que hoy. Intentaremos enfocarnos en lo que nos corresponde a nosotros y tratar de contrarrestar lo que el rival hace”, concluyó el técnico.

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