Guillermo Almada hace dura autocrítica: “Defendimos muy mal”

El técnico azulcrema señaló que la reacción del equipo en el segundo tiempo no alcanzó para evitar la derrota

Guillermo Almada reconoce errores del América | Claro Sports/Alejandra Suárez

Guillermo Almada reconoció que los errores defensivos condicionaron al América en la derrota 4-3 frente a Cruz Azul en el Clásico Joven. El entrenador señaló que su equipo generó ocasiones para competir por el resultado, pero las desconcentraciones en su propia área terminaron por marcar la diferencia.

“Me confirmó lo bueno que veníamos haciendo y lo malo que veníamos haciendo. Defendimos muy mal y tuvimos una cantidad de situaciones, no solo los goles, dos pelotas o tres en los palos, una cantidad de situaciones que, al agravante de defender mal, las distracciones que cometimos nos terminaron costando caro”, explicó Almada después del partido.

El técnico azulcrema consideró que el equipo conocía el nivel de los futbolistas de Cruz Azul y que los errores cometidos durante el encuentro terminaron siendo aprovechados por el rival. De acuerdo con su análisis, algunas de las situaciones que terminaron en goles habían sido trabajadas durante la preparación previa al Clásico Joven.

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“Lo sabíamos, que si nos equivocamos con la jerarquía que tienen sus jugadores de Cruz Azul nos iban a perdonar”, señaló el estratega, quien puso especial atención en lo ocurrido durante la primera mitad.

América llegó a estar abajo por una diferencia que parecía definir el encuentro, pero consiguió reaccionar durante el segundo tiempo y recortó distancias en el marcador. Para Almada, esa respuesta mostró la disposición de sus jugadores para continuar compitiendo hasta el final. “Con esta camiseta hay que pelear hasta el último segundo y se lo dije en el entretiempo. Aquí tiene que aflorar la rebeldía de cada uno, su parte holística y lo anímico”, explicó.

El entrenador consideró que la reacción de su equipo fue uno de los aspectos que rescató del partido, aunque señaló que el trabajo realizado después del descanso no pudo compensar lo sucedido en los primeros 45 minutos. “La verdad que hicieron un gran segundo tiempo. Indudablemente el primer tiempo nos condenó”, afirmó Almada.

En el aspecto ofensivo, el técnico también señaló que América tuvo oportunidades para conseguir más anotaciones. El conjunto azulcrema encontró el arco en tres ocasiones y además tuvo remates que terminaron en los postes.

Para Almada, la conclusión del encuentro deja tareas en ambos sectores del campo. “Hicimos cosas muy buenas en la zona ofensiva. Erramos muchas situaciones de gol y también cometimos muchos errores defensivos que le dimos posibilidades a Cruz Azul”, explicó.

El entrenador también habló sobre la necesidad de integrar a los refuerzos del plantel para aumentar la competencia interna y contar con más alternativas durante el torneo.“Mucho que trabajar, mucho que mejorar y tratar de agregar rápido las incorporaciones que hicimos para que la competencia interna crezca y estos errores que se aparecieron hoy podamos neutralizarlos para los próximos partidos”, comentó.

Otro de los temas abordados por Almada fue la situación de Dagoberto Espinoza, quien tuvo que abandonar el partido durante la primera mitad después de presentar una molestia en la rodilla. “Tuvo un problema en la rodilla que no lo dejó terminar, pidió el cambio y seguramente haremos los exámenes médicos en los próximos días y veremos la magnitud de la lesión”, explicó el técnico.

El América ahora deberá cambiar el foco hacia su siguiente compromiso, mientras Almada y su cuerpo técnico trabajan en corregir los aspectos que identificaron tras el Clásico Joven, particularmente en la fase defensiva.

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