Vucetich buscará apelar la roja de Lainez: “Creo que es una mala interpretación”

El técnico de Tigres defendió a Diego Lainez y confía en que la expulsión pueda ser revisada por las autoridades

Víctor Manuel Vucetich adelantó que Tigres buscará apelar la tarjeta roja que recibió Diego Lainez durante el conato de bronca registrado al final del Clásico Regio 143, pues considera que la expulsión se originó por una mala interpretación del árbitro.

“Se va a intentar. Yo creo que se va a platicar, sobre todo porque es una cosa en la que, a lo mejor, no hay golpes, no hay nada. Hay un jaloneo, sí, por parte de Arteaga, que le agarra el cuello. Y en el caso de Diego, que agarra y abraza a Orbelín, lo hace para separarlo de con quien estaba discutiendo. Entonces, creo que es una mala interpretación. Ojalá que pueda hacerse algo al respecto“, explicó el estratega felino.

Vucetich insistió en que Lainez no tuvo intención de agredir y explicó que, desde su perspectiva, el futbolista únicamente intervino para separar a los jugadores involucrados en la discusión.

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“El conato de bronca que se presentó al último creo que es una situación, a lo mejor, distinta de lo que se puede haber pensado. Lainez va a separar. Estoy platicando con él y voy a platicar con Orbelín para que ya se tranquilizara. Como son amigos, esto lo comento porque, a lo mejor, sí se puede interpretar mal. Arteaga fue el que vino, llegó y lo agarró del cuello. Incluso, trae rasguños, pellizcos o jaloneos muy fuertes: uno en la parte de la costilla y otro en la parte de aquí, de la garganta para abajo, de que fue jaloneado.

Lainez no iba con la intención de agredir, simple y sencillamente iba con la intención de separar. El árbitro, a lo mejor, consideró que intentó agredir o no sé qué. Entonces, no sé, a lo mejor desconoce que tienen amistad y que entre Lainez y Orbelín existe esa relación, y lo toma, a lo mejor, de una manera negativa”.

Más allá del incidente, el entrenador auriazul se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo; destacó que Tigres mantiene el invicto y volvió a terminar un partido sin recibir gol.

“Yo creo que es otro partido más que no hemos perdido y que no hemos aceptado gol. Yo creo que lo veo desde el ángulo positivo y no del negativo. Lo que se mostró en la cancha es completamente incierto y me deja muy tranquilo, porque el equipo hoy mostró, recuperó la actitud. Tuvo una idea muy firme en ir hacia el frente y buscar el resultado por un partido difícil“.

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El empate sin goles ante Rayados también significó para Vucetich un regreso especial al Gigante de Acero, donde vivió algunos de los mejores episodios de su etapa al frente del Monterrey.

“Para mí es muy agradable volver aquí, ¿no? Lógicamente. Entonces, creo que he tenido muy buenos episodios aquí y son gratos recuerdos, esos que no se pueden borrar. Entonces, es muy satisfactorio volver aquí“.

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