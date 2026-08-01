Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado finales natación en directo

Sigue las finales femeniles y varoniles de 50 metros mariposa, 200 metros espalda, 200 metros estilo libre y relevos 4×100 metros combinado

Sigue en vivo las finales del Día 5 de natación en Santo Domingo 2026, con ocho pruebas por medalla en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

La natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúa con las finales del Día 5 desde el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. La jornada incluye las definiciones femeniles y varoniles de 50 metros mariposa, 200 metros espalda y 200 metros estilo libre.

El programa cerrará con los relevos 4×100 metros combinado en ambas ramas, pruebas que también entregarán medallas. Sigue la transmisión en vivo y conoce a los nuevos campeones de una jornada que comenzará a las 16:00 horas.

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