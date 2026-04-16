Fiorentina vs Crystal Palace, en vivo: transmisión partido de vuelta de cuartos de final de la Conference League 2026

Crystal Palace visita a la Fiorentina en el Artemio Franchi con una amplia ventaja tras la ida y quiere sellar su clasificación a semifinales de la UEFA Conference League.





La Fiorentina se enfrenta al Crystal Palace este jueves 16 de abril de 2026 en el estadio Artemio Franchi, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Conference League. El conjunto italiano intentará hacerse fuerte en casa y buscar una remontada que le permita seguir con vida en el torneo continental, apoyado por su afición en Florencia. Por su parte, el equipo inglés llega con una sólida ventaja de 3-0 conseguida en el partido de ida, lo que le da un margen importante para manejar la serie. Sin embargo, el Crystal Palace no se confía y saldrá con la intención de confirmar su clasificación a las semifinales, en un compromiso que promete intensidad desde el primer minuto.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver los cuartos de final de la Conference League?

El partido entre Fiorentina y Crystal Palace lo puedes seguir en vivo para Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports, que llevará todos los detalles del compromiso desde el estadio Artemio Franchi. Además, en México la transmisión estará disponible por ESPN, con cobertura completa del duelo de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Conference League. En Colombia, por su parte, el encuentro se podrá ver mediante Disney+, donde los aficionados podrán disfrutar de la señal en directo y todos los momentos clave de este importante enfrentamiento europeo.

UEFA Conference League 2026: criterios de desempate

En las competiciones de clubes de la UEFA, el reglamento cambió hace algunos años y eliminó el valor del gol de visitante. Ahora, para avanzar de ronda es necesario imponerse en el marcador global. Si al finalizar los 90 minutos hay empate, el partido se extenderá a tiempos extra y, de persistir la igualdad, la clasificación se definirá desde el punto penal.

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