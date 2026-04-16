Betis vs Braga en vivo Europa League 2026: quién gana la vuelta de cuartos de final hoy 16 de abril

Betis y Braga empataron 1-1 en la ida. El partido de vuelta en Sevilla es crucial, con ambos equipos luchando por un lugar en las semifinales de la Europa League 2026.

Partidos en directo: Betis vs Braga | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Braga vs Betis, vuelta cuartos de final Europa League 2026!

Betis y Braga llegan a la vuelta de los cuartos de final con la serie totalmente abierta. En el partido de ida, disputado el 8 de abril, ambos equipos firmaron un empate 1-1, resultado que dejó sin ventaja a ninguno y que obliga a resolver todo en Sevilla. El ganador de esta noche se meterá en semifinales, mientras que cualquier nueva igualdad en el global extenderá el suspenso.

El cuadro verdiblanco afronta el duelo en La Cartuja con el peso de la localía y con una oportunidad histórica por delante. El equipo de Manuel Pellegrini busca dar el paso a una ronda grande en Europa, mientras el Braga llega con la sensación de que puede competir de tú a tú después de lo mostrado en Portugal. Además, en la previa creció la atención por el regreso de Isco a la convocatoria, aunque diversos reportes apuntan a que iniciaría desde el banquillo.

¿A qué hora juegan Betis vs Braga hoy 16 de abril en Europa League?

El partido entre Betis y Braga se juega este jueves 16 de abril a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. En España, distintos reportes ubican el silbatazo en horario nocturno en La Cartuja, sede del compromiso de vuelta. Con ese panorama, la tarde mexicana queda marcada por uno de los cruces más cerrados de esta ronda de la Europa League 2025-26.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver los cuartos de final de la Europa League?

La Europa League se puede seguir por la multiplataforma de Claro Sports en Centroamérica. Además de la transmisión, la cobertura incluye contexto previo, desarrollo del encuentro y seguimiento posterior en sus plataformas, en una jornada en la que también se definen los otros boletos a semifinales.

Alineaciones del Betis vs Braga, al momento

Betis : Pau López; Bellerín, Bartra, Diego Llorente, Rodríguez; Fornals, Amrabat, Fidalgo; Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli.

: Pau López; Bellerín, Bartra, Diego Llorente, Rodríguez; Fornals, Amrabat, Fidalgo; Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli. Braga: Horníček; Arrey-Mbi, Lagerbielke, Vitor Carvalho, Víctor Gómez; Ricardo Horta, Demir Ege Tiknaz, Gorby; Pau Víctor, Grillitsch, Gabri Martínez.

Europa League: criterios de desempate

La UEFA ya no aplica el gol de visitante como criterio de desempate en sus eliminatorias. Eso significa que, si el marcador global termina empatado tras los 180 minutos, el pase no se decide por tantos anotados fuera de casa, sino que el cruce se va a tiempos extra y, si persiste la igualdad, a penales.

¿Quién clasifica entonces en Betis vs Braga? La cuenta es directa: el equipo que gane hoy avanzará a semifinales. Si vuelven a empatar en el acumulado, habrá prórroga; y si tampoco ahí se rompe la igualdad, el boleto se resolverá desde los once pasos. Todo sigue abierto.

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