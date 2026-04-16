El plantel de Tigres desconoce el futuro de Gignac

Juan Pablo Vigón habla sobre el francés tras los cuartos de la Concachampions, asegurando que en el vestidor no saben si seguirá para la siguiente temporada

Vigón habla de la continuidad de Gignac | Imago7

El 2026 será el último año de André Pierre-Gignac como futbolista de Tigres, sin embargo, dentro de la plantilla desconocen la situación. Juan Pablo Vigón aseguró que no sabe qué pasará con él ni del futuro de cada elemento, por lo que sólo queda disfrutarlo y aprenderle.

“El grupo está muy unido, y lo del gordo, lo disfruto todos los días, le aprendo todos los días. Nadie sabe que va a pasar con él, con cada uno, entonces aprendiéndole todo, aprenderle y disfrutarlo mucho mientras esté con nosotros“, comentó.

Gignac acaba contrato este 30 de junio y todo indica que no renovará como felino, poniéndole fin a una etapa de 11 años, 12 títulos y 220 goles, siendo la máxima figura de la institución.

De momento no se ha hablado de algún evento de despedida, pero en cuanto a la venta de mercancía, el club ya prepara coleccionables con temática del galo.

Por otro lado, Vigón se mostró contento por avanzar de ronda en Concachampions, motivados por representar a México en la antesala de la gran final.

“Estamos muy contentos, dos competiciones, compitiendo y enfocados en eso. Es la regla y nos ajustamos a esa regla. Gracias a esa regla es que pasamos, es la realidad y ahora estamos en semifinal y a encarar la Conca y el torneo. Nos motiva representar a México en la conca”, finalizó.

Tigres volverá a la actividad este fin de semana en la Liga MX, cuando visiten al Necaxa en la antepenúltima jornada del Clausura 2026, en partido que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports, buscando asegurar su puesto en la Liguilla. Tras el triunfo ante Chivas, marchan en el sexto sitio, pero con apenas un punto de ventaja sobre el noveno.

Te puede interesar: