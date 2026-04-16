Muere Miguel Canto a los 78 años: fue campeón mundial de Peso Mosca y entró al Salón de la Fama del Boxeo Mundial

Fallece el único pugilista yucateco que está en el Salón de la Fama tras varios años con problemas de salud

Muere el ex campeón mundial de boxeo Miguel Canto | WBCBoxing

El pugilismo mexicano está de luto, ya que el jueves 16 de abril se dio a conocer la noticia del fallecimiento del yucateco Miguel Canto en Mérida, según dio a conocer su esposa, Irma Hernández. Tenía 78 años.

Campeón del mundo en el peso mosca, Canto es el único boxeador nacido en Yucatán que ha sido inducido al Salón de la Fama del Boxeo Mundial.

¿De qué murió Miguel Canto, excampeón mundial de boxeo?

‘El Maestro’ sufrió una lesión cerebral hace un par de años y su estado de salud fue deteriorándose hasta su fallecimiento.

Muere ‘El Maestro’: ¿Cuál fue la trayectoria deportiva del boxeador Miguel Canto?

Nacido el 30 de enero de 1948 en Mérida, la carrera de Miguel Canto como pugilista comenzó en 1969 ante Pedro Martínez, que perdió. Es, junto a pugilistas como Alexis Argüello, Henry Armstrong y Bernard Hopkins, uno de los pocos casos de un boxeador que llega a ser campeón del mundo pese a no ganar su primer combate. Jesús Cholaín Rivero, quien también entrenó a Oscar de la Hoya, fue su gran mentor.

El yucateco tuvo su primera pelea por el campeonato del mundo en 1973, cuando cayó con el venezolano Betulio González en Maracaibo por el título vacante del peso mosca. Dos años después finalmente consiguió el cinturón del peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo ante Shoji Oguma en ‘La Batalla de Sendai’, haciendo 14 defensas posteriores de su cetro. Venció al mismo Betulio González, Jiro Takada, Susumu Hanagata, Orlando Javierto y otros pugilistas hasta que perdió ante Chan Hee Park en marzo de 1979 en Corea del Sur.

Su último combate fue ante Rodolfo Ortega en julio de 1982 en su natal Mérida. Fue su tercera derrota en sus últimos cuatro combates, dejando su marca en 61 victorias, por 9 derrotas y 4 empates. Fue electo al Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, el primer y único yucateco en conseguirlo.

Contrario a otros pugilistas de su peso, Miguel Canto no buscaba terminar las peleas noqueando al rival, siendo más un experto en defensa y en el counter. De sus 61 triunfos, solo 15 llegaron por la vía rápida.

‘Batalla de Sendai’: la pelea por la que fue campeón de box el mexicano Miguel Canto

La pelea en la que Miguel Canto consiguió su primer campeonato del mundo fue en 1975, en el Miyagi Sports Center de la ciudad japonesa de Senda, por lo que se apodó así a este combate que ganó el yucateco.

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