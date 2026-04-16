Racing de Estrasburgo vs Mainz en vivo Conference League 2026: ¿Quién gana la vuelta de los cuartos de final hoy 16 de abril?

El conjunto francés buscará la remontada en el Stade de La Meinau y lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports

¡Alineaciones confirmadas!

Racing de Estrasburgo | Penders, Omobamidele, Chilwell, Doukoure, Moreira, Nanasi, Enciso, Godo, El Mourabet, Barco, Ouattara.

Mainz | Batz, Mwene, Posch, Sano, Nebel, Tietz, Da Costa, Kawasaki, Widmer, Kohr, Weiper.

El Racing de Estrasburgo recibe este jueves 16 de abril al Mainz en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Conference League 2025/26 con la obligación de remontar el 2-0 sufrido en Alemania. El cruce se jugará en el Stade de La Meinau, con el conjunto francés aferrado a su fortaleza en casa para seguir con vida en el torneo.

La eliminatoria llega abierta por el contexto que rodea al partido. Gary O’Neil dejó claro que su equipo mantiene opciones reales de avanzar tras lo visto en la ida, y el Estrasburgo se sostiene en un dato que alimenta la esperanza: no pierde un duelo europeo como local desde el cambio de milenio y nunca ha recibido gol en casa frente a clubes de la Bundesliga. Ese antecedente convierte la vuelta en una prueba de resistencia para el Mainz, que viaja con ventaja, pero sin margen para relajarse.

Del otro lado, Urs Fischer reconoció que su equipo pudo salir con una renta mayor del primer choque, aunque también advirtió que una serie aparentemente controlada puede cambiar rápido. Mainz buscará administrar el 2-0 con orden y evitar una reacción temprana del cuadro francés, consciente de que un gol del Estrasburgo puede alterar por completo el ritmo de la noche. La mesa está puesta para una vuelta con tensión, presión local y un boleto a semifinales en juego.

¿A qué hora juegan Racing de Estrasburgo vs Mainz hoy 16 de abril en la Conference League 2026?

El AEK Atenas vs Rayo Vallecano está programado para las 13:00 horas. El duelo corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Conference League, con el club madrileño defendiendo la renta conseguida en la ida y el AEK obligado a responder en casa para mantener viva la eliminatoria.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la Conference League 2026?

La transmisión del AEK Atenas vs Rayo Vallecano a través de Claro Sports comenzará en punto de las 12:00 horas, para México y Centroamérica.

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