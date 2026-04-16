Aston Villa vs Bolonia, en vivo: transmisión partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League 2026

Sigue el encuentro en directo por la multiplataforma de Claro Sports.

¡¡¡Bienvenidos a la transmisión en vivo del Aston Villa vs Bolonia!!! Aston Villa recibe a Bolonia en el Villa Park para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2025-2026, con el equipo inglés partiendo como gran favorito tras el 3-1 conseguido en la ida en Italia. El conjunto dirigido por Unai Emery llega en una posición inmejorable para sellar su pase a semifinales, impulsado por su contundencia ofensiva y la ventaja obtenida gracias a los goles de Ezri Konsa y Ollie Watkins, mientras que los italianos intentarán dar el golpe en territorio inglés para revertir la serie.

El Villa, que viene de igualar 1-1 en la Premier League ante Nottingham Forest, buscará confirmar su buen momento en Europa y seguir alimentando el sueño de conquistar el título. Bolonia, por su parte, intentará apoyarse en lo mostrado en la ida, donde generó problemas pese al resultado adverso, y llegar con vida al tramo final del torneo. Aquí podrás seguir la transmisión en vivo por Claro Sports para México y Centroamérica, con todos los detalles del partido minuto a minuto.

Aston Villa vs Bolonia: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Aston Villa vs Bolonia hoy jueves 16 de abril?

El encuentro Aston Villa vs Bolonia está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League y quién clasifica?

En la UEFA Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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