Nottingham Forest vs Porto, en vivo: transmisión partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League 2026

Sigue el encuentro en directo por la multiplataforma de Claro Sports.

¡¡¡Bienvenidos a la transmisión en vivo del Notingham Forest vs Porto!!! Nottingham Forest y Porto se enfrentan en el Bloomfield Stadium por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League 2025-2026, tras el empate 1-1 en la ida que dejó la serie completamente abierta. El duelo promete máxima intensidad entre dos equipos que ya se conocen bien en esta competencia, con antecedentes recientes muy parejos y la clasificación a semifinales en juego desde el primer minuto.

El equipo inglés llega con una campaña sólida en el torneo, habiendo superado instancias exigentes como el play-off ante Fenerbahçe y los octavos frente a Midtjylland, mientras que Porto también ha mostrado regularidad con triunfos clave ante rivales como Rangers y Stuttgart. El árbitro del encuentro será Danny Makkelie, en un partido que promete equilibrio, tensión y detalles decisivos. Aquí podrás seguir la transmisión en vivo por Claro Sports para México y Centroamérica, con el minuto a minuto completo de todo lo que ocurra.

Nottingham Forest vs Porto: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Nottingham Forest vs Porto hoy jueves 16 de abril?

El encuentro Nottingham Forest vs Porto está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League y quién clasifica?

En la UEFA Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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