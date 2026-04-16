Fiorentina vs Crystal Palace en vivo Conference League 2026: ¿quién gana la vuelta de cuartos de final hoy 16 de abril?

El conjunto inglés visita al italiano en el Artemio Franchi con una amplia ventaja global de 3-0, buscando sellar su clasificación a semifinales de la Conference League.

Fiorentina vs Crystal Palace por Conference League.

La Fiorentina se enfrenta al Crystal Palace este jueves 16 de abril de 2026 en el estadio Artemio Franchi, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Conference League. El conjunto inglés llega con una sólida ventaja de 3-0 conseguida en la ida y buscará confirmar su clasificación a las semifinales en territorio italiano.

¿A qué hora juegan Fiorentina vs Crystal Palace hoy 16 de abril en la UEFA Conference League 2026?

El compromiso entre Fiorentina y Crystal Palace se disputará este jueves con horarios diferenciados según el país: comenzará a las 14:00 horas para Colombia, Perú y Ecuador, mientras que en Argentina y Uruguay iniciará a las 16:00. Por su parte, en México el encuentro se podrá seguir desde las 13:00 horas.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver los cuartos de final de la Conference League?

El partido entre Fiorentina y Crystal Palace lo puedes seguir en vivo para Centroamérica por la multiplataforma de Claro Sports, además de por ESPN en México. En Colombia, se transmitirá por Disney +.

Alineaciones confirmadas Fiorentina vs Crystal Palace

El colombiano, Daniel Muñoz será titular en el equipo inglés que buscará sellar y confirmar su clasificación a la próxima instancia de la UEFA Conference League.

Fiorentina : De Gea, Ranieri, Pongracic, Pietro Comuzzo, Gosens, Mandragora, Fagioli, Harrison, Gudmundsson, Solomon y Piccoli.

: De Gea, Ranieri, Pongracic, Pietro Comuzzo, Gosens, Mandragora, Fagioli, Harrison, Gudmundsson, Solomon y Piccoli. Crystal Palace: Henderson, Muñoz, Richards, Lacroix, Canvot, Mitchell, Kamada, Wharton, Sarr, Pino y Mateta.

UEFA Conference League 2026: criterios de desempate

En las competiciones de clubes de la UEFA, el reglamento cambió hace algunos años y eliminó el valor del gol de visitante. Ahora, para avanzar de ronda es necesario imponerse en el marcador global. Si al finalizar los 90 minutos hay empate, el partido se extenderá a tiempos extra y, de persistir la igualdad, la clasificación se definirá desde el punto penal.

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