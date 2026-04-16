La fortaleza del arco en cero se fue de Santa Fe

Tras la derrota por Copa Libertadores ante Corinthians en Brasil, los futbolistas de Santa Fe reconocieron su falencia en defensa.

Santa Fe, más de 2 meses sin sacar su arco en cero | Foto por NELSON ALMEIDA / AFP

Independiente Santa Fe vive días difíciles tanto en Liga BetPlay Dimayor 2026-I como en la Copa Libertadores. Su resultado más reciente fue una derrota por dos goles a cero ante Corinthians en Sao Paulo. Los dirigidos por Pablo Repetto no han podido hilar un partido redondo en su totalidad desde la Superliga.

Culminado el encuentro en el NeoQuimica Arena, los jugadores del primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano fueron contundentes con sus declaraciones. La autocritica estuvo presente, pero sobre todo la identificación de un claro problema en el andamiaje ‘cardenal’.

Daniel Torres fue el jugador de Santa Fe que más claro se expreso. “De lo que llevó aquí no había tenido una temporada en la que nos metieran tantos goles en todos los partidos. Si algo teníamos fuerte era que manteníamos el cero y en cualquier momento metíamos gol. Hoy en día nos cuesta mantener el cero, en todos los partidos nos están marcando”.

Santa Fe: más de dos meses sin tener un arco en cero

Pese a que el conjunto dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tiene en sus filas a uno de los mejores porteros del rentado nacional colombiano, Andrés Mosquera Marmolejo, no ha sido suficiente para evitar la constante caída de su pórtico. Los ‘leones’ eran conocidos en el fútbol local como uno de los equipos que siempre tenía una de las mejores defensas del certamen y lo más complejo era anotarle, sin embargo, eso ha cambiado en el 2026.

Nada más y nada menos que desde el 31 de enero, Independiente Santa Fe no saca un arco en cero. Han pasado más de dos meses sin que los ‘cardenales’ hayan logrado salir ilesos de un encuentro tanto nacional como internacional. Ese último partido sin goles en contra fue Boyacá Chicó en la ciudad de Tunja, donde los bogotanos ganaron con un gol al último minuto.

Desde entonces, el rojo capitalino ha jugado ante Fortaleza, América de Cali, Jaguares, Junior, Atlético Nacional, Alianza FC, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Llaneros, Deportes Tolima, Peñarol de Uruguay, Millonarios y Corinthians de Brasil. Todos y cada uno de esos clubes han logrado vencer la defensa de Santa Fe y anotarle de visitante o de local.

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