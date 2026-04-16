AEK Atenas vs Rayo Vallecano, en vivo: transmisión partido de vuelta de cuartos de final de la Conference League 2026

Orbelín Pineda y el conjunto griego llegan al OPAP Arena para revertir el marcador, ya que en el duelo de ida perdieron por tres goles en Vallecas

El Rayo Vallecano llega al partido de vuelta ante el AEK Atenas de Orbelín Pineda con una clara ventaja de 3-0 tras el primer encuentro en Vallecas. Con esta amplia ventaja, los de Iñigo Pérez tienen un pie en las semifinales de la UEFA Conference League 2025/26, en lo que representa su segunda participación en una competencia continental. El equipo español ha mostrado un gran nivel en Europa, y ahora buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda en un estadio donde la presión estará sobre los griegos, que necesitan una remontada histórica para seguir soñando con la gloria europea.

Por su parte, el AEK Atenas no lo tendrá nada fácil. Después de sufrir una dura derrota en Madrid, el equipo griego deberá remontar una diferencia de tres goles para evitar quedar eliminado. Aunque los griegos tienen una rica historia en competiciones europeas, su desafío será titánico, especialmente sin su delantero estrella Luka Jović, quien está sancionado, ni su capitán Petros Mantalos, quien sufrió una lesión muscular en el primer encuentro. El AEK no ha logrado avanzar en sus últimas seis eliminatorias europeas a doble partido contra rivales españoles, por lo que este desafío será un capítulo crucial en su historia reciente.

El Rayo Vallecano, que ha logrado marcar dos o más goles en ocho de sus últimos diez partidos europeos, se presenta como un equipo sólido y con grandes aspiraciones. Con la meta de llegar a su primera semifinal europea, los madrileños lucharán por consolidar su histórica campaña en la Conference League. Todo esto se definirá este jueves 16 de abril, con la transmisión del partido a través de Claro Sports a partir de las 12:00 horas, y el silbatazo inicial programado para las 13:00 horas.

¿A qué hora inicia la transmisión del AEK Atenas vs Rayo Vallecano hoy 16 de abril?

La transmisión del AEK Atenas vs Rayo Vallecano a través de Claro Sports comenzará a las 12:00 horas, mientras que el silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas. El duelo corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Conference League, con el club madrileño defendiendo la renta conseguida en la ida y el AEK obligado a responder en casa para mantener viva la eliminatoria.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

El criterio es directo: clasifica el equipo que termine con más goles en el marcador global después de los dos partidos. Si la serie acaba empatada en el acumulado, ya no cuenta el gol de visitante; en ese caso se juegan dos tiempos extra de 15 minutos y, si persiste la igualdad, todo se define en tanda de penales. Con el 3-0 logrado en la ida, el Rayo Vallecano avanza a semifinales con cualquier triunfo, empate o incluso perdiendo por hasta dos goles; el AEK necesita ganar por tres tantos para forzar la prórroga o por cuatro para clasificar de forma directa.

TE PUEDE INTERESAR: