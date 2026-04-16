Betis vs Braga, en vivo: transmisión partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League 2026

Betis y Braga igualaron 1-1 en la ida. El partido de vuelta, crucial para ambos, se define hoy 16 de abril en La Cartuja. Todo se decidirá en los 90 minutos

Betis y Braga llegan a Sevilla con la eliminatoria completamente abierta. El partido de ida, disputado el 8 de abril en Portugal, terminó 1-1, con un tanto de Florian Grillitsch para el cuadro luso y el empate de Cucho Hernández, de penalti, para el conjunto verdiblanco. Ese resultado dejó la serie sin ventaja para nadie y convirtió la vuelta en un duelo de máxima exigencia en La Cartuja.

El contexto anticipa un cierre intenso y sin margen para especular. El Betis afronta la vuelta en casa con la oportunidad de dar un paso histórico en Europa, mientras el Braga viaja a territorio español sabiendo que sigue con opciones intactas tras el empate de la semana pasada. Con la serie igualada, una victoria en los 90 minutos le dará el boleto a semifinales al equipo que logre imponerse esta tarde.

¿A qué hora inicia la transmisión del Betis vs Braga hoy 16 de abril?

La cobertura de Claro Sports para Centroamérica está programada a las 13:00 horas. El duelo aparece dentro de la jornada de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2025-26 en la multiplataforma de Claro Sports, que tendrá disponible el Betis vs Braga en esa franja horaria para la audiencia de la región. Así, para tu nota, el dato clave queda definido: la transmisión arranca hoy 16 de abril a las 13:00 horas para Centroamérica.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League y quién clasifica?

La UEFA ya no utiliza el gol de visitante como criterio de desempate, por lo que en esta serie todos los goles valen exactamente lo mismo sin importar en qué estadio se marquen. El reglamento oficial de la Europa League establece que, si una eliminatoria queda empatada en el marcador global después de los dos partidos, se disputan dos tiempos extra de 15 minutos y, si la igualdad continúa, el clasificado se define en tanda de penales.

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