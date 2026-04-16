AEK Atenas vs Rayo Vallecano en vivo Conference League 2026: ¿Quién gana la vuelta de los cuartos de final hoy 16 de abril?

Disfruta la transmisión de este partido a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde el conjunto de Orbelín Pineda buscará una épica remontada

¡¡¡Alineaciones confirmadas!!!

AEK Atenas | Strakosha, Moukoudi, Pilios, Kutesa, Koita, Rota, Pineda, Marin, Varga, Filipe Relvas, Zini.

Rayo Vallecano | Batalla, Rațiu, Pep Chavarría, Luiz Felipe, Ciss, Isi Palazón, Akhomach, Lopez, Garcia, De Frutos, Lejeu

El Rayo Vallecano viaja a Atenas este jueves 16 de abril con la misión de cerrar su clasificación a las semifinales de la UEFA Conference League 2025/26. Después de lograr una contundente victoria por 3-0 en la ida, el equipo español llega a Grecia con la confianza de que su sueño de alcanzar las semifinales está en sus manos. Sin embargo, a pesar de la ventaja, los de Iñigo Pérez no pueden confiarse, ya que el AEK Atenas, a pesar de las dificultades, buscará aprovechar su condición de local para remontar la eliminatoria.

El AEK, que viene de una difícil derrota en Madrid, enfrenta un desafío mayúsculo para seguir con vida en la competencia. A pesar de su historia y su experiencia en competiciones europeas, el equipo griego deberá superar no solo el marcador adverso, sino también la ausencia de su delantero estrella, Luka Jović, y de su capitán Petros Mantalos, quien sufrió una lesión importante. El AEK no ha logrado avanzar en sus seis enfrentamientos europeos contra rivales españoles, lo que añade más presión a su misión de lograr una remontada histórica.

Por otro lado, el Rayo Vallecano ha mostrado un gran nivel en Europa, marcando dos o más goles en ocho de sus últimos diez partidos internacionales. Con la mente puesta en alcanzar su primera semifinal europea, los madrileños saben que una victoria o un empate les asegurará el pase. Este esperado encuentro se transmitirá a través de Claro Sports a partir de las 12:00 horas, con el inicio del partido programado para las 13:00 horas, y los aficionados podrán disfrutar de la emoción del fútbol europeo en todo su esplendor.

¿A qué hora juegan AEK Atenas vs Rayo Vallecano hoy 16 de abril en la Conference League 2026?

El AEK Atenas vs Rayo Vallecano está programado para las 13:00 horas. El duelo corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Conference League, con el club madrileño defendiendo la renta conseguida en la ida y el AEK obligado a responder en casa para mantener viva la eliminatoria.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la Conference League 2026?

La transmisión del AEK Atenas vs Rayo Vallecano a través de Claro Sports comenzará en punto de las 12:00 horas, para México y Centroamérica.

Te puede interesar: