Omar Canizales resalta cómo la filosofía de Toros de Tijuana convenció a Justin Turner

Los Toros de Tijuana refuerzan su roster con Justin Turner, estrella de MLB, para pelear por el campeonato 2026, con enfoque en disciplina, talento y espectáculo

El presidente ejecutivo habló sobre el fichaje bomba | @TorosDeTijuana

Toros de Tijuana abrió la temporada 2026 con una de las noticias más fuertes del béisbol mexicano: la llegada de Justin Turner, pelotero con 17 temporadas en Grandes Ligas, un anillo de Serie Mundial y una trayectoria que convierte su fichaje en una de las apuestas más resonantes del año en la Liga Mexicana de Béisbol. El club hizo oficial su incorporación el 11 de abril y lo presentó como una pieza central de su proyecto deportivo para este calendario.

En entrevista exclusiva con Peloteando, Omar Canizales Soto, presidente ejecutivo de los Toros de Tijuana, explicó cómo se gestó la contratación, por qué Justin Turner eligió la frontera y de qué manera el club busca convertir ese movimiento en el impulso definitivo para pelear por el campeonato. Además, detalló el momento del equipo, la rivalidad con Diablos Rojos, las novedades del juego y el espectáculo que prepara la organización para su afición.

La firma de Justin Turner y el mensaje que manda Toros

Canizales no ocultó la satisfacción por cerrar la contratación del agente libre más llamativo disponible para este 2026. Explicó que la organización salió al mercado con una idea clara: identificar a los mejores nombres, entender su perfil competitivo y construir una oferta que fuera más allá del contrato. En el caso de Turner, encontró coincidencia total. “Estamos muy felices de haber contratado a Justin Turner, un agente libre clave que estaba en el mercado. Nosotros siempre estamos buscando quiénes son los mejores agentes libres disponibles y nos dimos a la tarea de encontrar el camino para llegar con él. Afortunadamente, encontramos una gran coincidencia en su filosofía de lo que quiere hacer: hambre de ganar, seguir disfrutando el juego, disciplina y talento. Entonces no dudamos en contratarlo”.

Para Canizales, la llegada de Turner no fue un golpe aislado, sino la cereza de un roster que ya lucía competitivo. Por eso insistió en que el peso del proyecto fue determinante durante la negociación. El directivo reveló que hubo otros clubes interesados, pero que la estructura del plantel tijuanense terminó por inclinar la balanza. “Ya habíamos creado un pastel muy bueno con todos esos jugadores que tenemos, una buena parte de ellos exgrandes ligas también. Eso fue lo que decantó en favor de los Toros la contratación, porque sabemos de buena fuente que había un par de equipos que estaban tras él. Cuando empezó a escuchar el roster que teníamos dijo: ‘Yo jugué con Wilmer Flores, conozco a Guillorme, conozco a Hernán Pérez’. Entonces le ayudó mucho más el proyecto”.

El presidente ejecutivo agregó que la cercanía geográfica también jugó a favor de la organización, al tratarse de un pelotero californiano. Sin embargo, dejó claro que el aspecto humano terminó por redondear la apuesta. Turner, contó, dejó una gran impresión desde su presentación en Tijuana. “Estamos muy contentos porque no solo es el jugador, sino también la persona, que representa muy bien los valores de Toros de Tijuana. Lo presentamos ante los medios, lo llevamos al estadio y mostró una enorme sencillez, atendiendo a todo mundo y dándole su espacio a todos”.

Canizales incluso compartió una escena que retrata el ambiente que generó la incorporación del veterano. “Le hicimos una broma a Justin Turner porque le dijimos que ya supimos por qué eligió por nosotros: porque compartíamos iniciales. Él es JT y nosotros somos TJ, Toros Tijuana. Se rió mucho cuando se lo platicamos”.

Un roster reforzado, una deuda pendiente y la ambición de ir por el título

La contratación de Turner, explicó Canizales, también debe leerse desde la autocrítica. Toros cerró 2025 a un juego del primer lugar de la Zona Norte, avanzó a playoffs como segundo sembrado y quedó fuera antes de lo esperado. Esa eliminación obligó a revisar cada detalle del plantel. “El año pasado quedamos a un juego del primer lugar de la Zona Norte, calificamos como segundo y nos enfrentamos al séptimo. Desafortunadamente no jugamos bien esa serie. Tres de los cuatro juegos que perdimos fueron por una carrera, incluso en un par de ellos estábamos arriba. Se pagan las consecuencias cuando no juegas bien un playoff”.

A partir de ese balance, la directiva decidió fortalecer zonas específicas del diamante con experiencia y profundidad. Canizales mencionó nombres como Wilmer Flores, Luis Guillorme y Rafael Ortega, además de una apuesta clara por elevar todavía más el pitcheo. “Hicimos un análisis muy profundo, vimos dónde podíamos fortalecer todavía más al equipo y eso es lo que hicimos con jugadores como Wilmer Flores, Luis Guillorme, Rafael Ortega y con brazos todavía más fuertes. El año pasado quedamos entre los primeros tres lugares en pitcheo colectivo y hoy agregamos brazos que están más fuertes”.

También destacó el trabajo realizado en la pretemporada, primero en la Ciudad de México y después en León, donde Toros conquistó la Copa León 450. Para Canizales, el dato más alentador no solo fue el resultado, sino el estado físico con el que llega el grupo al arranque de campaña. “Ganamos la Copa León 450 y en el último juego, buscando la copa, blanqueamos al equipo de León. Nuestros pitchers ya estaban lanzando a 97 y 98 millas. Pero también es producto de la disciplina que tiene Roberto Kelly. Hace 40 días empezamos la pretemporada. Nuestros brazos y nuestros bateadores están prácticamente a tono para el arranque”.

Con ese contexto, Canizales no rehuyó a la palabra campeonato. Al contrario, aseguró que el equipo fue diseñado para competir de frente por la corona. “La verdad es que el equipo está muy fuerte, muy sólido, y creemos, sin duda, que podemos ser contendientes por este campeonato. Se ha trabajado a conciencia, hemos hecho una renovación de manager, cuerpos técnicos, fortaleciendo áreas de pitcheo, infield y outfield. Creo firmemente que tenemos equipo para hacerlo”.

Diablos y una liga que busca modernizarse

Uno de los momentos más directos de la charla llegó cuando apareció el nombre de los Diablos Rojos del México. Canizales rechazó la idea de que exista temor ante el campeón y respondió con la confianza de quien quiere cruzarse con ese rival otra vez en la instancia más alta. “No, no nos temen. Ni nosotros tampoco. Les hemos ganado cuatro de los últimos cinco juegos y ahora también dos de pretemporada. Respetamos mucho lo que han hecho como organización y lo que impulsan en la Liga Mexicana de Beisbol, pero nos encantaría volvernos a encontrar, porque significaría que sería por el campeonato. Si me dicen dónde le firmo, ahorita mismo le firmo”.

Canizales también se detuvo en las innovaciones que marcarán la temporada 2026 en la LMB. Para él, el sistema ABS de reto y las nuevas reglas para agilizar el juego ayudarán tanto a la justicia deportiva como al espectáculo televisivo. “Está confirmado que vamos a usar el sistema ABS de reto para los pitcheos, donde pitcher, bateador o catcher pueden retar al umpire. Creo que eso abona a la justicia deportiva. El bateador tendrá el derecho de tocarse el casco y con eso se va al reto. Se van a tener dos retos en el juego y, si hay extra innings, te dan otro”.

Sobre el ritmo del juego, añadió: “El pitcher va a tener 12 segundos para lanzar sin corredores en base y con corredor en base hasta 20 segundos. Habrá dos reviradas máximo; si no saca al corredor en la tercera, el corredor toma una base más. Eso va a agilizar el juego, va a ayudar a las transmisiones de televisión y también a atraer más aficionados”.

La entrevista cerró con un tono distendido, pero con un objetivo de fondo muy claro. Toros no solo quiere que la firma de Justin Turner robe reflectores; quiere que sea el movimiento que cambie la historia del verano. Y Omar Canizales lo resumió con una promesa que mezcla confianza y ambición: “Ojalá que en esas etapas definitorias juguemos como sabemos hacerlo con el talento que hay, y me daría mucho gusto traer una copa y venir a mostrártela”.

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