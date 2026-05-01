Posibles alineaciones de Jaguares vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Estos equipos ya están eliminados del campeonato, pero la contienda es directa por la permanencia en primera división.

Jaguares y Cúcuta Deportivo se despiden de la liga.

Este es un duelo de eliminados en la última jornada de la primera fase en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El partido entre Jaguares y Cúcuta Deportivo no tiene mucho impacto para el campeonato en curso, pero sí se ve como una urgencia de ahorro para dos equipos que están batallando por cumplir con el objetivo de permanencia en la primera división.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Luis Jiménez, Jonathan Lovera, Carlos Henao, Jáder Maza; Fabián Mosquera, Rafael Bustamante, Santiago Cubides, Yan Mosquera; Wilfrido De la Rosa y Andrés Rentería. D.T.: Hubert Bodhert.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Brayan Córdoba, Mauricio Duarte; Kevin Londoño, Víctor Mejía, Léider Berdugo; Frank Castañeda, Jaime Peralta y Luífer Hernández. D.T.: Ríchard Páez.

¿Cómo y dónde ver Jaguares vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

La única señal que transmitirá este compromiso será la de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa para verlo con una conexión a internet será por la plataforma de streaming de Win Play.

Últimos partidos de Jaguares

25.04.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 Jaguares.

17.04.2026 | Jaguares 2-3 Deportivo Pasto.

06.04.2026 | Atlético Nacional 2-1 Jaguares.

02.04.2026 | Jaguares 1-0 Millonarios.

28.03.2026 | Deportes Tolima 3-1 Jaguares.

Últimos partidos de Cúcuta Deportivo

25.04.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Junior.

19.04.2026 | Santa Fe 5-0 Cúcuta Deportivo.

05.04.2026 | Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali.

01.04.2026 | Atlético Nacional 0-0 Cúcuta Deportivo

28.03.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó.

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