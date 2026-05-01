Posibles alineaciones de Boyacá Chicó vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Ninguno de estos equipos tiene opciones de clasificar, así que su único propósito será sumar para la tabla del descenso.

Boyacá Chicó y Llaneros juegan su último partido del semestre.

Esta es la última jornada de la primera fase en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Ya hay varios equipos que se quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar y este partido es un buen ejemplo de ello. Boyacá Chicó y Llaneros cerrarán su participación en este semestre con un duelo en el que lo único que queda es sumar para el descenso que se definirá a final de año.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Boyacá Chicó: Darío Dennis; Arlen Banguero, Sebastián Palma, Juan Quiceno; Juan Díaz, Andrés Aedo, Delio Ramírez, Sebastián Salazar; Óscar Caicedo, Jairo Molina e Ítalo Montaño. D.T.: Jhon Jairo Gómez.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Alejandro Morález, Francisco Meza, Howell Mena, Jimmy Medranda; Brian Benítez, Marlon Sierra, Kevin Caicedo; Néider Ospina, Carlos Barreiro y Jhon Vásquez. D.T.: José Luis García.

¿Cómo y dónde ver Boyacá Chicó vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Aunque este partido no define absolutamente nada, únicamente estará por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. También podrá verse por medio de la plataforma de streaming de Win Play, que requiere pago.

Últimos partidos de Boyacá Chicó

26.04.2026 | Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó.

22.04.2026 | Independiente Medellín 2-0 Boyacá Chicó.

17.04.2025 | Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali.

12.04.2025 | Atlético Bucaramanga 5-0 Boyacá Chicó.

02.04.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Pereira.

Últimos partidos de Llaneros

26.04.2026 | Llaneros 0-0 Alianza.

19.03.2026 | Junior 2-0 Llaneros.

12.04.2026 | Deportivo Cali 1-1 Llaneros.

01.04.2026 | Santa Fe 0-1 Llaneros.

30.03.2026 | Llaneros 1-1 Once Caldas.

Te puede interesar