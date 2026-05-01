Posibles alineaciones de Boyacá Chicó vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Ninguno de estos equipos tiene opciones de clasificar, así que su único propósito será sumar para la tabla del descenso.
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Esta es la última jornada de la primera fase en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Ya hay varios equipos que se quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar y este partido es un buen ejemplo de ello. Boyacá Chicó y Llaneros cerrarán su participación en este semestre con un duelo en el que lo único que queda es sumar para el descenso que se definirá a final de año.
Posible alineación de Boyacá Chicó para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Así formaría Boyacá Chicó: Darío Dennis; Arlen Banguero, Sebastián Palma, Juan Quiceno; Juan Díaz, Andrés Aedo, Delio Ramírez, Sebastián Salazar; Óscar Caicedo, Jairo Molina e Ítalo Montaño. D.T.: Jhon Jairo Gómez.
Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Alejandro Morález, Francisco Meza, Howell Mena, Jimmy Medranda; Brian Benítez, Marlon Sierra, Kevin Caicedo; Néider Ospina, Carlos Barreiro y Jhon Vásquez. D.T.: José Luis García.
¿Cómo y dónde ver Boyacá Chicó vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
Aunque este partido no define absolutamente nada, únicamente estará por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. También podrá verse por medio de la plataforma de streaming de Win Play, que requiere pago.
Últimos partidos de Boyacá Chicó
- 26.04.2026 | Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó.
- 22.04.2026 | Independiente Medellín 2-0 Boyacá Chicó.
- 17.04.2025 | Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali.
- 12.04.2025 | Atlético Bucaramanga 5-0 Boyacá Chicó.
- 02.04.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Pereira.
Últimos partidos de Llaneros
- 26.04.2026 | Llaneros 0-0 Alianza.
- 19.03.2026 | Junior 2-0 Llaneros.
- 12.04.2026 | Deportivo Cali 1-1 Llaneros.
- 01.04.2026 | Santa Fe 0-1 Llaneros.
- 30.03.2026 | Llaneros 1-1 Once Caldas.