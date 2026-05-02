Posibles alineaciones de Fortaleza vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
El cuadro bogotano ya no tiene opciones de clasificar, mientras que el Leopardo se aferra a una remota esperanza.
- Dónde ver la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I: partidos en vivo por la televisión de Claro
- Tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, en directo: resultados y horarios del fútbol colombiano
- Sorteo de cuartos de final, Liga BetPlay Dimayor 2026-I: cómo y cuándo será
Se acaba la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Hay que arrancar diciendo sobre este partido que Fortaleza ya no tiene opciones matemáticas de clasificar. Sin embargo, Atlético Bucaramanga sí tiene una remota esperanza en la que deberá ganar y esperar un milagro de varios resultados ajenos para optar por la octava plaza que permite avanzar a los cuartos de final.
Posible alineación de Fortaleza para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Así formaría Fortaleza: Miguel Silva; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Cristian Orozco, Andrés Arroyo; Jhon Velásquez, Sebastián Herrera y Ríchardson Rivas. D.T.: Sebastián Oliveros.
Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Así formaría Atlético Bucaramanga: Luis Vásquez; Aldaír Gutiérrez, Jéfferson Mena, Martín Rea, Freddy Hinestroza; Aldaír Zárate, Félix Charrupí, Fabián Sambueza; Émerson Batalla, Brandon Caicedo y Kevin Londoño. D.T.: Wílbert Perea.
¿Cómo y dónde ver Fortaleza vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
Este partido va a tener una cobertura amplia. Se podrá ver a través del Canal Sin Límites de la televisión de Claro, en la frecuencia 153. También estará en la señal básica de Win Sports y en la plataforma de streaming de Win Play.
Últimos partidos de Fortaleza
- 25.04.2026 | Independiente Medellín 1-0 Fortaleza.
- 22.04.2026 | Fortaleza 1-2 América de Cali.
- 18.04.2026 | Fortaleza 2-0 Águilas Doradas.
- 03.04.2026 | Fortaleza 1-1 Internacional de Bogotá.
- 30.03.2026 | Millonarios 2-2 Fortaleza.
Últimos partidos de Atlético Bucaramanga
- 25.04.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 Jaguares.
- 20.04.2026 | Atlético Nacional 2-0 Atlético Bucaramanga.
- 12.04.2026 | Atlético Bucaramanga 5-0 Boyacá Chicó.
- 07.04.2026 | Águilas Doradas 2-1 Atlético Bucaramanga.
- 02.04.2026 | América de Cali 2-0 Atlético Bucaramanga.