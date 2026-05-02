Resultado MiLoto hoy, 1 de mayo de 2026: estos son los números ganadores

El viernes festivo por el día del trabajo tuvo un nuevo sorteo de este popular juego y ocho personas estuvieron cerca del premio mayor.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Ya durante el jueves, el premio mayor de MiLoto cayó, así que el acumulado se reinició y es natural que se presente menos participación de lo que se venía dando. Además, es un hecho bien conocido que los días festivos suelen tener menos concurrencia de participantes en los juegos de azar en Colombia. No obstante, este sorteo cuenta con gran popularidad y ocho personas se quedaron cerca del máximo objetivo.

Resultado de MiLoto este viernes, 1 de mayo de 2026

Números ganadores: 03 – 13 – 15 – 33 – 37.

03 – 13 – 15 – 33 – 37. Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

MiLoto: ¿cómo jugar?

Este juego se puede adquirir en cualquier punto de venta autorizado de Baloto, que suelen ser comercios de distintos tipos, como almacenes de cadena, farmacias, tiendas de barrio o puntos de trámites. También está la posibilidad de jugarlo por internet con el registro en el sitio web oficial. Cada línea de juego está compuesta por un pronóstico de cinco números entre el 1 y el 39. La persona que consiga acertarlos todos se llevará el premio mayor acumulado vigente.

¿Qué hacer si gana un premio de MiLoto?

Lo primero que se tiene que sabes es que existe un monto máximo que puede ser cobrado en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, de superarse ese límite, la persona deberá acudir a una oficina especializada de las que están repartidas por las diferentes regiones de Colombia. El procedimiento a seguir está especificado en el reglamento de juego del reverso del tiquete o en el sitio web.

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