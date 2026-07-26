Fórmula E 2026, en vivo: transmisión de la carrera del e-Prix de Tokio, ronda 15

Sigue en vivo la carrera en la multiplaforma de Claro Sports

La temporada 2026 de la Fórmula E entra en su recta final con solo tres fechas por disputarse y la Ronda 15 vuelve a llevar a la categoría de autos eléctricos a Japón, en una etapa en la que cada punto puede modificar la pelea por los campeonatos.

Pascal Wehrlein llega como líder de la clasificación de pilotos, aunque con una diferencia reducida sobre Mitch Evans, quien buscará aprovechar esta nueva carrera para recortar distancias y tomar el control de la lucha por el título cuando quedan pocas oportunidades para cambiar el panorama.

La disputa por el Campeonato de Equipos también se mantiene abierta. Jaguar ocupa el primer lugar, pero Porsche permanece cerca y buscará aprovechar las últimas carreras para acercarse a la cima. En la pelea por el tercer puesto, Andretti-Porsche intentará mantener su posición ante la presión de Mahindra, en una batalla que añade otro frente a la recta final de la temporada.

Te puede interesar: