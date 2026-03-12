Sigma Olomouc vs Mainz, en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Conference League 2026

El equipo alemán quiere hacerse fuerte en su visita a República Checa.

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Sigma Olomouc vs Mainz!!! El Sigma Olomouc recibe al Mainz en el Andrův Stadion para disputar el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-2026, en una serie que promete ser muy equilibrada entre el conjunto checo y el club alemán. El equipo local intentará aprovechar el apoyo de su afición para tomar ventaja en la eliminatoria después de haber superado con sufrimiento la ronda de play-offs frente al Lausanne-Sport, al que eliminó con un global de 3-2. Del otro lado aparece un Mainz que llega con confianza tras haber terminado entre los ocho mejores de la fase liga, lo que le permitió avanzar directamente a esta instancia sin disputar la ronda previa. En esta nota podrás seguir el minuto a minuto, el resultado en vivo y todas las incidencias del encuentro, en un duelo donde los dirigidos por Urs Fischer buscarán dar el primer paso hacia los cuartos de final de la competición, instancia en la que el ganador de esta serie se enfrentará al vencedor del cruce entre Rijeka y Strasbourg.

¿A qué hora inicia el Sigma Olomouc vs Mainz hoy jueves 12 de marzo de 2026?

El encuentro Sigma Olomouc vs Mainz se disputará hoy jueves 12 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Alineaciones del Sigma Olomouc vs Mainz para la ida de los octavos de final de la Conference League

Sigma Olomouc no podrá contar Abdoulaye Sylla, sancionado, mientras que Mainz no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de ida de los octavos de final de la UEFA Conference League. Se estima que Tomas Janotka y Urs Fischer no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Sigma Olomouc: Jan Koutny; Jiri Spacil, Matus Maly, Jiri Slama; Matej Hadas, Peter Barath, Michal Beran, Abubakar Ghali; Antonin Rusek, Danijel Sturm; y Jan Kliment. DT: Tomas Janotka.

Mainz: Daniel Batz; Dominil Kohr, Stefan Posch, Kacper Potulski; Danny Da Costa, Paul Nebel, Kaishu Sano, William Boving, Phillip Mwene; Phillip Tietz y Silas.. DT: Urs Fischer.

¿Dónde ver el Sigma Olomouc vs Mainz en vivo? Canales de TV y streaming online

Sigma Olomouc vs Mainz se podrá seguir en vivo y en directo en México y en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. La Conference League 2026 podrá verse en vivo a través de distintas señales según el país. Claro Sports transmitirá en vivo para 17 países de América Latina, incluyendo a México desde esta ronda. Se pueden seguir también en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

