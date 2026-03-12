Checo Pérez fija su meta con Cadillac: sumar puntos antes del parón de verano en la F1

El piloto mexicano habló de cara al Gran Premio de China sobre los objetivos reales que tiene junto al equipo estadounidense

Checo Pérez pone realidad en sus objetivos | Jade GAO / AFP

Sergio ‘Checo’ Pérez tiene claro cuál es el siguiente objetivo para el proyecto de Cadillac en la Fórmula 1. Después del debut del equipo en la temporada, el piloto mexicano aseguró que la meta es comenzar a sumar unidades en el campeonato antes de que llegue la pausa de verano, una etapa clave para evaluar el progreso del monoplaza.

“Espero que para el parón de verano ya hayamos podido sumar algunos puntos. Obviamente es una tarea grande con la brecha que tenemos actualmente”, comentó Pérez, quien confía en que el desarrollo del monoplaza permita dar ese paso en los próximos grandes premios.

Las palabras del mexicano llegan después de que Cadillac completara su primera carrera en el Gran Premio de Australia, una prueba que dejó sensaciones mixtas para el equipo. Si bien terminar la competencia fue un logro para una escudería que aún está en construcción, el piloto reconoció que ahora deben enfocarse en mejorar el rendimiento.

Durante el jueves de medios previo al Gran Premio de China, Pérez también explicó el significado de la frase que pronunció en Australia, cuando dijo que la “luna de miel” había terminado para el equipo. El tapatío señaló que ese comentario se refería al siguiente paso que debe dar la escudería.

“Para todo el equipo fue muy especial terminar esa carrera. Cuando consideras la cantidad de tiempo que este equipo ha estado trabajando junto, es muy poco. Es una operación masiva con estas nuevas reglas. No muchos autos lograron llegar al final, y nosotros lo hicimos”.

A pesar de ese resultado, el mexicano dejó claro que el proyecto debe comenzar a mostrar progresos en pista. Cadillac todavía tiene una brecha considerable respecto a otros equipos y el objetivo inmediato es reducir esa diferencia carrera tras carrera.

“Desafortunadamente, solo con un coche. Pero sabemos que el primer objetivo está cumplido. Ahora se trata de reducir esa brecha carrera tras carrera. Queremos ver esa progresión”.

Uno de los problemas que el piloto detectó durante el fin de semana en Australia fueron las vibraciones del monoplaza, un factor que influyó en el rendimiento del coche desde el inicio de la carrera.

“Tuvimos muchas vibraciones durante la carrera. Creo que gran parte de nuestro rendimiento se vio afectado por la cantidad de vibraciones que tuve desde la vuelta uno. Todavía estoy temblando por el fin de semana. Fue en la primera y segunda tanda. En la tanda final mejoró un poco, así que de momento seguimos analizando qué pasó ahí”.

Pérez también reconoció que el arranque del proyecto no sería sencillo, aunque considera que lo más importante será la evolución del equipo durante los próximos meses.

“Siempre supe que iba a ser un comienzo muy difícil, pero al mismo tiempo siempre dije que no importa dónde empecemos, sino cuánto progreso seamos capaces de lograr en los próximos meses. Porque, obviamente, como saben, en la Fórmula 1 no hay tiempo”.

