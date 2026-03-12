Fiorentina vs Rakow, en vivo: transmisión partido de ida de los octavos de final de la Conference League 2026

El equipo italiano quiere empezar a cumplir con su favoritismo.

La Fiorentina recibe al Raków Czestochowa en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-2026, en un duelo que marcará el inicio de una serie clave para ambos equipos en el torneo continental. El conjunto italiano intentará aprovechar su localía en el Stadio Artemio Franchi para tomar ventaja antes de la revancha en Polonia, mientras que el club polaco llega con la confianza de haber sido uno de los equipos más sólidos de la fase liga. En esta nota podrás seguir la transmisión en vivo del partido y todos los detalles para verlo desde México y Centroamérica.

La Fiorentina llega a esta instancia tras una clasificación sufrida. El equipo viola terminó 15° en la fase liga con tres victorias y tres derrotas, lo que lo obligó a disputar el play-off previo para acceder a los octavos de final. Allí eliminó al Jagiellonia con un global de 5-4, aunque el segundo partido en Italia terminó siendo mucho más complicado de lo esperado y se definió recién en el tiempo extra, pese a la ventaja de 3-0 conseguida en la ida. Del otro lado estará un Raków que fue una de las sorpresas del torneo: el club polaco finalizó segundo en la fase liga y se mantuvo invicto en sus seis primeros partidos, con cuatro triunfos y dos empates, un rendimiento que lo coloca como un rival muy peligroso en esta eliminatoria.

Fiorentina vs Rakow: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Fiorentina vs Rakow hoy jueves 12 de marzo?

El partido Fiorentina vs Rakow se disputará hoy jueves 12 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Fiorentina vs Rakow: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de Octavos de Final de la Conference League 2026

Fiorentina vs Rakow se podrá seguir en vivo y en directo en México y en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. La Conference League 2026 podrá verse en vivo a través de distintas señales según el país. Claro Sports transmitirá en vivo para 17 países de América Latina, incluyendo a México desde esta ronda. Se pueden seguir también en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

Conference League 2026: Calendario completo de partidos

De esta forma se desarrollarán los partidos de ida de la UEFA Conference League. Cuatro de ellos los podrás ver a través de nuestra señal y todos los encuentros se disputarán el día jueves 12 de marzo

Rijeka vs Racing de Estrasburgo | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Lech Poznan vs Shakhtar | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas

AZ vs Sparta Praga | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Samsunspor vs Rayo Vallecano | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas

Sigma Olomouc vs Mainz 05 | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

Crystal Palace vs AEK Larnaca | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas

Fiorentina vs Rakow | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

Celje vs AEK Atenas | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas

