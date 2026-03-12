Palencia y Chuy Corona se unen al partido de leyendas México vs Brasil en el Estadio Azteca

El partido México vs Brasil Leyendas suma nuevas figuras históricas y se perfila como uno de los eventos más atractivos rumbo al Mundial 2026

Más leyendas se suman al México vs Brasil rumbo al Mundial 2026 | Cortesía

El partido México vs Brasil Leyendas sigue tomando forma y elevando la expectativa entre los aficionados rumbo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro, que se disputará el 19 de abril en el Estadio Azteca, reunirá a varias figuras históricas del fútbol internacional y continúa sumando nombres importantes a su convocatoria.

La organización del evento confirmó la incorporación de Francisco Palencia, Jesús Corona, Giovanni Silva y Aldair, cuatro jugadores que dejaron huella en el fútbol de México y Brasil. Con estas incorporaciones, el duelo ya cuenta con 18 leyendas confirmadas, consolidándose como uno de los espectáculos futbolísticos más atractivos previos al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

En el caso del equipo mexicano, la convocatoria suma a Paco Palencia, delantero recordado por su intensidad en el campo y su capacidad goleadora. Durante su carrera profesional disputó más de 500 partidos y marcó más de 130 goles, defendiendo los colores de equipos como Cruz Azul, Pumas y Chivas, además de tener una etapa en el RCD Espanyol de Barcelona. También representó a la selección mexicana en los Mundiales de 1998 y 2002 y fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional en 2025.

Otro de los nombres confirmados es Jesús ‘Chuy’ Corona, uno de los porteros más constantes del fútbol mexicano en las últimas décadas. El guardameta disputó más de 600 partidos como profesional y fue protagonista del título de Liga MX que Cruz Azul conquistó en 2021. Además, formó parte de la selección mexicana que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Corona destacó el significado de enfrentar a Brasil en este tipo de encuentros. “Jugar contra Brasil siempre es un privilegio por la historia que ha construido a lo largo de los años. Para nosotros tiene un significado especial, porque en los Juegos Olímpicos de 2012 tuvimos la oportunidad de enfrentarlos y lograr una de las victorias más importantes en la historia del fútbol mexicano con la medalla de oro”, señaló el exarquero.

Figuras históricas de Brasil también se suman al evento

El equipo brasileño también agrega talento con la presencia de Giovanni Silva, mediocampista ofensivo reconocido por su creatividad y visión de juego. Durante su trayectoria defendió a clubes como Santos, FC Barcelona y Olympiacos, además de formar parte de la selección brasileña que conquistó la Copa América de 1997.

A la lista también se incorpora Aldair, defensa central que fue campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994. El zaguero desarrolló gran parte de su carrera en la AS Roma, donde disputó más de 400 partidos y se convirtió en uno de los referentes defensivos más importantes en la historia del club italiano.

Hasta el momento, el evento ya reúne a varias figuras del fútbol mundial. Entre los nombres confirmados destacan Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Adriano, Edmílson, Lúcio, Maicon, Pavel Pardo, Rafa Márquez, Andrés Guardado, Miguel Layún, Jared Borgetti, Oribe Peralta y Braulio Luna, quienes también formarán parte del espectáculo futbolístico.

Los organizadores informaron que en las próximas semanas se darán a conocer los jugadores restantes que completarán las plantillas de 18 futbolistas por equipo, así como los directores técnicos que estarán al frente de cada selección.

