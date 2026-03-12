Fiorentina vs Rakow, en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Conference League 2026
El conjunto italiano no vive su mejor temporada, pero quiere seguir en carrera.
¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Fiorentina vs Rakow!!! La Fiorentina recibe al Raków Czestochowa en el Stadio Artemio Franchi por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-2026, en un duelo que promete ser muy intenso entre dos equipos con realidades distintas pero con el mismo objetivo: avanzar a los cuartos de final del torneo. El conjunto italiano, que fue subcampeón en dos ediciones recientes de esta competición, intentará aprovechar la localía para tomar ventaja en la serie, mientras que el equipo polaco llega con la confianza de haber firmado una gran fase liga, donde terminó entre los mejores del torneo y se mantuvo invicto en sus seis primeros partidos. En esta nota podrás seguir el minuto a minuto, el resultado en vivo y todas las incidencias del encuentro, en un partido donde la Fiorentina buscará imponer su jerarquía europea tras superar una complicada ronda de play-offs frente al Jagiellonia, mientras que el Raków intentará dar la sorpresa y confirmar que su gran rendimiento en la fase inicial no fue casualidad.
¿A qué hora inicia el Fiorentina vs Rakow hoy jueves 12 de marzo de 2026?
El encuentro Fiorentina vs Rakow se disputará hoy jueves 12 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).
Alineaciones del Fiorentina vs Rakow para la ida de los octavos de final de la Conference League
Fiorentina no podrá contar con Marin Pongracic, sancionado, mientras que Rakow no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de ida de los octavos de final de la UEFA Conference League. Se estima que Paolo Vanoli y Lukasz Tomczyk no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.
- Fiorentina: Oliver Christensen; Niccolo Fortini, Pietro Comuzzo, Luca Ranieri, Robin Gosens; Giovanni Fabbian, Rolando Mandragora, Cher Ndour; Fabiano Parisi, Roberto Piccoli y Jacopo Fazzini. DT: Paolo Vanoli.
- Rakow: Oliwier Zych; Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas; Michael Ameyaw, Karol Struski, Oskar Repka, Tomasz Plenko; Patryk Makuch, Jonatan Braut Brunes e Ivan Lopez. DT: Lukasz Tomczyk.
¿Dónde ver el Fiorentina vs Rakow en vivo? Canales de TV y streaming online
Fiorentina vs Rakow se podrá seguir en vivo y en directo en México y en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. La Conference League 2026 podrá verse en vivo a través de distintas señales según el país. Claro Sports transmitirá en vivo para 17 países de América Latina, incluyendo a México desde esta ronda. Se pueden seguir también en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.