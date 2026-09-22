Miguel Ángel Borja le hace un guiño a Néstor Lorenzo y a la Selección Colombia: “Ese deseo no se ha ido”

El delantero colombiano es sensación en México por un golazo de chilena y no pierde la esperanza de una convocatoria a la Tricolor.

Miguel Ángel Borja celebra un gol con América. – Yuri Cortez, AFP.

Por estos y pocas semanas después de haber aterrizado, Miguel Ángel Borja es una sensación en México. El golazo de chilena que marcó frente a Chivas de Guadalajara lo ha catapultado rápidamente como figura y ahora la expectativa pasa porque pueda sumar más cantidad de minutos para aportar a los propósitos del cuadro Azulcrema. Todo le está saliendo mejor de lo esperado.

Las metas del delantero colombiano también pasan por el ámbito de la Selección Colombia y un regreso a las convocatorias. Aunque no fue citado dentro del más reciente listado de Néstor Lorenzo y mucho se ha hablado del poco gusto que el director técnico tiene por él, Borja todavía confía en que llegue una nueva oportunidad. En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el artillero comentó su sensaciones.

Su llegada a América de México

“Es un equipo que requiere de mucha entrega por la historia que tiene y porque es tricampeón. Sabía a lo que venía después de mi paso por Emiratos Árabes. Duré seis meses allá y la pasé muy bien con mi familia. Ahora estoy aquí y tengo muchas ganas de seguir demostrando mi talento”.

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Su salida de Al-Wasl de Emiratos Árabes

“Yo estaba feliz en Emiratos y mis hijos también, porque podíamos salir y nadie nos conocía. Estábamos viviendo una experiencia nueva. Sucedió el tema del conflicto y se armó una inconformidad en la familia, así que decidimos mirar la opción de salir. Cada día, llegaban imágenes de misiles y esas cosas. Fue una decisión que tomamos en familia y me siento muy feliz aquí“.

Quiere volver a la Selección Colombia

“Yo amo los colores de mi país y, cuando era chico, soñaba con eso para defenderlos a muerte. Ese deseo no se ha ido, tengo 33 años y soy muy maduro. Cuando he ido, lo he hecho en buen momento y con mucha responsabilidad. El profe (Néstor Lorenzo) ha dicho muchas puertas que las puertas de la Selección están abiertas y yo nunca le he dicho que no”.

Regresos estelares al fútbol colombiano

“Es muy bonito. Yo le había dicho como cinco veces a Juan Guillermo Cuadrado que regresara a Colombia y no quería. Ahora, que no le volví a decir, regresó. Los regresos de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez le dan estatus a la liga. Yo tengo dos puertas abiertas allá con Nacional y Junior, entonces creo que mi regreso se va a dar y estaré feliz de que así sea”

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