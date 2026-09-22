Jeremy Márquez tiene claro su desafío con la Selección Mexicana: “Quiero aprender y estar en el próximo Mundial”

El mediocampista de Cruz Azul busca ser un referente del Tricolor de cara a la siguiente Copa del Mundo

Jeremy Márquez volvió a aparecer en una convocatoria de la Selección Mexicana después de un periodo en el que trabajó lejos de los reflectores para recuperar protagonismo. El jugador de Cruz Azul aseguró que su regreso representa una oportunidad que busca aprovechar, luego de una etapa en la que mantuvo la confianza en su trabajo.

“Estoy contento por estar de nuevo acá. Es una oportunidad grandísima y la realidad es que estoy convencido del por qué estoy aquí”, explicó el futbolista en entrevista exclusiva con Claro Sports.

El mediocampista también habló sobre el proceso que lo llevó nuevamente al Tricolor, después de consolidarse con Cruz Azul y adaptarse a una posición distinta a la que ocupaba originalmente.

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Regreso a la Selección Mexicana y versatilidad táctica

Jeremy Márquez explicó que nunca perdió la calma ante la ausencia de llamados y prefirió concentrarse en su rendimiento con su club. El futbolista señaló que trabaja con la idea de que las oportunidades llegan en el momento adecuado.

“Me gusta trabajar en silencio y cuando tenga que llegar va a llegar”, comentó sobre el periodo en el que no apareció en las listas de la Selección Mexicana.

Uno de los aspectos que llamó la atención durante su etapa con Cruz Azul fue su adaptación como lateral, una posición que no es la habitual para él. Márquez reconoció que al inicio tuvo dificultades, pero con el paso de los partidos logró encontrar ritmo.

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“Al principio me costó un poquito esa posición, pero con el tiempo, conforme los partidos, la Liguilla y todo el campeonato, me fui adaptando. Donde me pongan, creo que somos profesionales y tenemos que hacerlo lo mejor que podamos”, agregó.

Liderazgo de Rafa Márquez y aprendizaje de los referentes

Jeremy Márquez tiene sus metas claras con el Tricolor. | Imago7.

La llegada de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana representa para Jeremy una oportunidad de aprendizaje por la trayectoria que tiene el exdefensor como futbolista y ahora como técnico. El jugador de Cruz Azul recordó que ambos tienen un vínculo con Atlas, club donde surgieron, y destacó la importancia de compartir un espacio con una figura que marcó una época en el futbol mexicano.

“Venimos de la misma cantera y es un orgullo también salir de Atlas. Sabemos la calidad de Rafa como jugador y ahora como entrenador. Le puede aprender demasiado con solo verlo, con solo un ejemplo de un trabajo”, dijo al referirse a Márquez y la presencia de otras figuras dentro del equipo nacional.

Proyección hacia la Copa del Mundo y meta paso a paso

Aunque el objetivo de disputar un Mundial está presente, Jeremy Márquez aseguró que prefiere concentrarse en cada convocatoria y evitar adelantarse al proceso.

“Me gusta ir paso a paso, convocatoria a convocatoria. No me gusta adelantarme, pero me veo en un Mundial el próximo”, afirmó el mediocampista.

El jugador señaló que su prioridad actual es mantenerse en buen nivel para continuar dentro de las listas de la Selección Mexicana y competir por un lugar dentro del proyecto.

Competencia interna y roce internacional

Para Jeremy Márquez, la competencia dentro del Tricolor será uno de los factores que impulse el crecimiento del grupo. El futbolista destacó la presencia de jóvenes que buscan ganarse un lugar. Además, valoró la posibilidad de enfrentar selecciones con jugadores que militan en Europa. Márquez consideró que esos partidos ayudan al crecimiento del equipo rumbo a los próximos compromisos.

“Hay demasiados jóvenes que vienen apretando fuerte y demasiada competencia interna. Eso nos hace mejores como jugadores y como selección. Es importante jugar contra ese tipo de equipos, chocar contra esos rivales. A la larga te ayudan demasiado”, comentó sobre el cambio generacional dentro de la Selección Mexicana.

Motivación familiar y legado personal

Por último, el regreso a la Selección Mexicana tiene un significado especial para Jeremy Márquez por el respaldo de su familia. El jugador explicó que sus seres cercanos fueron de los primeros en celebrar la convocatoria. “Mi familia está muy contenta, mi mamá, mis hermanos, todos muy contentos de que esté en la selección”, compartió.

Jeremy Márquez mantiene una idea clara para su futuro con el Tricolor: trabajar, competir y aprovechar cada oportunidad. El mediocampista sabe que el camino hacia una Copa del Mundo requiere constancia, pero mantiene el objetivo de consolidarse dentro del nuevo proceso de la Selección Mexicana.

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