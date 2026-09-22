Peloteando, en vivo | Martes 22 de septiembre

Rafael Márquez continúa su trabajo con el Tri, mientras la NFL y el derbi madrileño dejan temas para el análisis en Peloteando

La Selección Mexicana continúa este martes su concentración bajo el mando de Rafael Márquez, quien prepara al Tricolor para su próximo compromiso ante Colombia. El técnico sigue trabajando con el grupo en el inicio de su etapa al frente del combinado nacional. La jornada deportiva también dejó actividad en la NFL, donde Los Angeles Rams pasaron por encima de los New York Giants en el Monday Night Football, con una actuación dominante de Matthew Stafford. La preocupación quedó del lado de Nueva York por la lesión de su quarterback Jaxson Dart, quien tuvo que abandonar el encuentro.

En España continúan las repercusiones tras la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid en el derbi madrileño. El resultado sigue generando debate, especialmente por las quejas del conjunto merengue sobre el arbitraje del encuentro. Todo esto y más forma parte de Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, con información, resultados, análisis y debate de la actualidad nacional e internacional.

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