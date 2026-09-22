Tigres toca fondo y la directiva reacciona: “Queremos revertir esto, todavía podemos clasificar”

Tigres atraviesa una crisis de resultados y la directiva cerró filas con el equipo luego de estar entre los últimos lugares de la tabla con solo una victoria

Tigres asegura que buscan revertir la crisis | Imago 7

La crisis que atraviesa Tigres ya llegó a los altos mandos del club. El presidente Carlos Emilio González alzó la voz ante el momento que vive el equipo y aseguró que la institución cerró filas para intentar revertir la situación y mantener vigente el objetivo de clasificar.

El dirigente señaló que sostuvo una reunión con el cuerpo técnico, el equipo y el resto de la directiva, en la que se establecieron los objetivos para afrontar el cierre del torneo. González dejó claro que, mientras exista una posibilidad matemática de avanzar, los felinos buscarán aprovecharla.

“Entendemos la molestia de la afición, hemos tenido una reunión hoy toda la dirección técnica, el equipo y toda la directiva”, comentó luego de que el equipo solo tenga una victoria en el torneo.

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Tigres ocupa actualmente el lugar 15 de la tabla general después de caer ante Juárez, último de la clasificación, el viernes pasado. Aunque el conjunto felino todavía no está eliminado matemáticamente, la derrota complicó todavía más sus posibilidades de alcanzar un lugar en la fase final del torneo.

“Cerramos filas, queremos revertir esto a la brevedad posible y nos quedó claro que hay camino, tenemos oportunidad todavía de clasificar y vamos por ello y a echarle todas las ganas posibles”, comentó.

El panorama ha llevado a la directiva a trabajar también en la planeación del siguiente proyecto. De momento, Víctor Manuel Vucetich y compañía continúan con la búsqueda del director técnico que estará al frente del equipo de cara a 2027, así como de un delantero extranjero que pueda ocupar la posición de ‘9’, incorporación que no pudieron concretar durante el último mercado de pases por situaciones fuera de su jurisdicción.

Mientras se define el futuro del proyecto, el plantel concentra sus esfuerzos en el próximo compromiso del torneo. Los felinos trabajan de cara al partido contra Puebla, que se disputará el próximo sábado por la noche en el Estadio Universitario.

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El encuentro representa una nueva oportunidad para que Tigres intente revertir el momento que atraviesa. Una derrota ante el conjunto poblano complicaría todavía más el panorama del equipo en un semestre marcado por los resultados adversos y dejaría al club con un margen de maniobra cada vez menor en su objetivo de mantenerse con vida en la pelea por la clasificación.

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