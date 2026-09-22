Jorge Aparicio aclara su supuesto altercado con Arquímides Ordóñez: ¿Qué ocurrió?

El mediocampista desestimó un supuesto problema.

Arquimides Ordoñez. | AFP Photo

En los últimos días tomó notoriedad el nombre de Arquímides Ordóñez. No por cuestiones meramente futbolísticas como suele ser, sino que por su polémica desafectación de la lista de 24 jugadores que convocó Luis Fernando Tena para disputar la quinta edición de la Concacaf Nations League 2026, que en principio pasó de largo pero que con el paso de los días generó más repercusión de la esperada.

Cronológicamente hablando, Ordóñez fue citado por el cuerpo técnico de Guatemala, y cinco días después de la convocatoria llegó la información de que el jugador finalmente no sería opción dado que tenía una lesión muscular. Esa fue la primera de las justificaciones que trascendieron, motivo por el cual Tena citó a Jefrey Bantes, de Municipal, en el lugar del jugador del Tulsa FC.

Hasta ahí todo normal. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando el pasado sábado 19 de septiembre por una nueva fecha del torneo, Ordóñez fue convocado por el Tulsa, e ingresó en el complemento del partido frente a Brooklyn, que finalizó igualado 2 a 2 y en el que disputó poco más de 20 minutos.

Es decir, el hecho de haber visto minutos se contradecía con la versión de la lesión, que en teoría lo había dejado sin Nations League. El caso fue que ante ese escenario salieron a la luz dos posibles motivos: que el jugador había solicitado a la dirección técnica no ser opción, y que estaba peleado con Jorge Aparicio, uno de los líderes del vestuario del seleccionado.

Ante ese escenario fue que Aparicio aprovechó una salida en los medios para descartar cualquier problema personal con el delantero, alegando una justificación totalmente lógica: “Yo no he compartido una convocatoria con Arquímides, lo pueden buscar y se darán cuenta que no hemos podido estar juntos en la Selección, no he tenido ese gusto, pero me han contado que es un buen patojo”.

En esa misma línea, el mediocampista reforzó: “Si no he estado con él en una convocatoria no puedo tener problemas con él, es algo que se ha manejado mucho en las redes sociales y no hay ningún inconveniente”. Por lo que queda claro que la ausencia de Ordóñez no tiene nada que ver con una supuesta pelea.

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.

28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

Los 24 de Guatemala

Luis Morán – Antigua GFC

José Rosales – Antigua GFC

Oscar Castellanos – Antigua GFC

William Fajardo – Antigua GFC

César Calderón – Municipal

Carlos Estrada – Municipal

Jonathan Franco – Municipal

José Morales – Municipal

Rudy Muñoz – Municipal

Kenderson Navarro – Municipal

Nicolás Samayoa – Municipal

Kevin Ruiz – Xelajú MC

Jorge Aparicio – Xelajú MC

Allen Yanes – Mixco

Kevin Ramirez – Malacateco

Stheven Robles – Comunicaciones

Aarón Herrera

Nicholas Hagen – Columbus Crew

Óscar Santis – Brunei FC

Arquímidez Ordónez – FC Tulsa

Matthew Evans – LA FC

Olger Escobar – CF Montreal

Rubio Rubín – El Paso Locomotive FC

Darwin Lom – Club The Stongest

Te puede interesar