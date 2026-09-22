Jorge Aparicio aclara su supuesto altercado con Arquímides Ordóñez: ¿Qué ocurrió?
El mediocampista desestimó un supuesto problema.
En los últimos días tomó notoriedad el nombre de Arquímides Ordóñez. No por cuestiones meramente futbolísticas como suele ser, sino que por su polémica desafectación de la lista de 24 jugadores que convocó Luis Fernando Tena para disputar la quinta edición de la Concacaf Nations League 2026, que en principio pasó de largo pero que con el paso de los días generó más repercusión de la esperada.
Cronológicamente hablando, Ordóñez fue citado por el cuerpo técnico de Guatemala, y cinco días después de la convocatoria llegó la información de que el jugador finalmente no sería opción dado que tenía una lesión muscular. Esa fue la primera de las justificaciones que trascendieron, motivo por el cual Tena citó a Jefrey Bantes, de Municipal, en el lugar del jugador del Tulsa FC.
Hasta ahí todo normal. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando el pasado sábado 19 de septiembre por una nueva fecha del torneo, Ordóñez fue convocado por el Tulsa, e ingresó en el complemento del partido frente a Brooklyn, que finalizó igualado 2 a 2 y en el que disputó poco más de 20 minutos.
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Es decir, el hecho de haber visto minutos se contradecía con la versión de la lesión, que en teoría lo había dejado sin Nations League. El caso fue que ante ese escenario salieron a la luz dos posibles motivos: que el jugador había solicitado a la dirección técnica no ser opción, y que estaba peleado con Jorge Aparicio, uno de los líderes del vestuario del seleccionado.
Ante ese escenario fue que Aparicio aprovechó una salida en los medios para descartar cualquier problema personal con el delantero, alegando una justificación totalmente lógica: “Yo no he compartido una convocatoria con Arquímides, lo pueden buscar y se darán cuenta que no hemos podido estar juntos en la Selección, no he tenido ese gusto, pero me han contado que es un buen patojo”.
En esa misma línea, el mediocampista reforzó: “Si no he estado con él en una convocatoria no puedo tener problemas con él, es algo que se ha manejado mucho en las redes sociales y no hay ningún inconveniente”. Por lo que queda claro que la ausencia de Ordóñez no tiene nada que ver con una supuesta pelea.
Calendario de Guatemala en la Nations League 2026
- 25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.
- 28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera
- 2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion
- 5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera
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Los 24 de Guatemala
- Luis Morán – Antigua GFC
- José Rosales – Antigua GFC
- Oscar Castellanos – Antigua GFC
- William Fajardo – Antigua GFC
- César Calderón – Municipal
- Carlos Estrada – Municipal
- Jonathan Franco – Municipal
- José Morales – Municipal
- Rudy Muñoz – Municipal
- Kenderson Navarro – Municipal
- Nicolás Samayoa – Municipal
- Kevin Ruiz – Xelajú MC
- Jorge Aparicio – Xelajú MC
- Allen Yanes – Mixco
- Kevin Ramirez – Malacateco
- Stheven Robles – Comunicaciones
- Aarón Herrera
- Nicholas Hagen – Columbus Crew
- Óscar Santis – Brunei FC
- Arquímidez Ordónez – FC Tulsa
- Matthew Evans – LA FC
- Olger Escobar – CF Montreal
- Rubio Rubín – El Paso Locomotive FC
- Darwin Lom – Club The Stongest