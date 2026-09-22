Aleks Syntek recibe beca del 100% en la Universidad del Perreo por su trayectoria: estos serían sus cursos

El cantante mexicano fue invitado al proyecto académico creado por Wisin después de sus comentarios sobre el género urbano

Aleks Syntek recibe beca de Wisin para estudiar reguetón. | @syntekoficial

Aleks Syntek volvió a ser tema de conversación dentro de la industria musical después de que Wisin le otorgó una beca del 100% para estudiar en la Universidad del Perreo, proyecto educativo impulsado por el cantante puertorriqueño. La invitación surgió luego de las declaraciones que el artista mexicano realizó sobre el reguetón y la música urbana.

La noticia generó reacciones entre seguidores de ambos intérpretes, debido a que Syntek ha expresado en distintas ocasiones su opinión sobre algunos elementos del género urbano, mientras que Wisin forma parte de una de las generaciones más reconocidas del reguetón. La ‘beca’ busca que el cantante mexicano conozca más sobre esta corriente musical desde otra perspectiva.

La Universidad del Perreo forma parte de una iniciativa creada por Wisin para compartir conocimientos sobre la historia, producción y desarrollo del reguetón. Aunque el proyecto utiliza un concepto relacionado con la cultura del género urbano, su objetivo es ofrecer herramientas sobre música y entretenimiento.

“La Junta Directiva de la Universidad del Perreo, tras varios días de deliberación, se complace en anunciar que @syntekoficial (Raúl Alejandro Escagadillo Peña) ha sido seleccionado para recibir una BECA COMPLETA. Matrícula: cubierta, materias: Perreo Intenso I, II y III, laboratorio de Flow y Ritmo, acceso VIP a la biblioteca de bajos y 808s. Una voz con trayectoria y una carrera que habla por sí sola merece una educación a su altura. Ahora, el maestro también se sienta en el salón”, se lee en el comunicado de la Universidad del Perro.

Aleks Syntek: ¿Por qué le dieron una beca del 100% para estudiar en la Universidad del Perreo de Wisin?

Wisin decidió otorgarle una beca completa a Aleks Syntek después de que el cantante mexicano criticó algunos aspectos del reguetón en declaraciones públicas. La invitación fue presentada como una oportunidad para que Syntek conozca más sobre la evolución del género urbano, sus procesos creativos y el trabajo que existe detrás de sus producciones musicales.

En años anteriores, Syntek señaló que no compartía algunos contenidos y expresiones dentro del reguetón. Sus comentarios provocaron respuestas de artistas y seguidores del género, quienes defendieron la importancia cultural que ha alcanzado esta música a nivel internacional.

Pero su nueva polémica se dio hace unos días, en un concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde regañó al público y criticó el reguetón, lo que desató abucheos y críticas masivas.

Con la beca, el intérprete mexicano tendrá acceso a los cursos de la Universidad del Perreo, una plataforma que busca explicar distintos elementos relacionados con la creación y desarrollo del movimiento urbano.

¿Cuál es la matrícula de la Universidad del Perreo de Wisin?

La Universidad del Perreo de Wisin fue presentada como una iniciativa académica enfocada en la cultura del reguetón y la industria musical. Hasta el momento, no existe información pública sobre una matrícula oficial o un costo de inscripción general para estudiar en esta institución.

El proyecto forma parte de una propuesta del cantante puertorriqueño para acercar al público a temas relacionados con composición, producción, negocios musicales y la historia del género urbano.

La beca entregada a Aleks Syntek representa una invitación especial dentro de esta iniciativa, aunque no se han dado a conocer detalles sobre la duración de los estudios ni un programa académico completo, que pudiera cursar el cantante.

¿Qué está pasando con Aleks Syntek y cuál es la nueva polémica?

La conversación alrededor de Aleks Syntek surgió por sus opiniones sobre el reguetón. El cantante ha sido cuestionado en distintas ocasiones por sus comentarios sobre este género musical, especialmente por sus letras y algunos contenidos audiovisuales.

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Syntek habló sobre la influencia del reguetón en las nuevas generaciones. Sus declaraciones generaron respuestas de artistas urbanos y usuarios en redes sociales.

Sin embargo, lo que acaba de desatar la serie de críticas es por lo sucedido el pasado 15 de septiembre, en el día del Grito de Independencia de México. Durante su presentación, el cantante pausó el show para discutir con los asistentes y criticar la música actual, específicamente el reguetón. “Están oyendo a unos bueyes cantar ‘Martillazo en el ano’ (de Dani Flow). 15 de septiembre, recuerden que no somos reguetón”, externó Syntek. Después de esto vinieron una ola de mensajes y en vivos a través de las redes sociales que sólo empeoraron la situación.

¿Quién es Aleks Syntek y cuál es su trayectoria?

Raúl Alejandro Escajadillo Peña, conocido como Aleks Syntek, nació el 29 de septiembre de 1969 en Mérida, Yucatán. El cantante, compositor y productor mexicano inició su carrera desde la infancia y alcanzó reconocimiento como integrante del grupo Aleks Syntek y la Gente Normal.

Durante su trayectoria lanzó canciones como “Duele el amor”, “Sexo, pudor y lágrimas”, “Intocable” y “Te soñé”, temas que forman parte de su repertorio más reconocido.

Syntek también participó en proyectos de composición para cine y televisión, además de colaborar con distintos artistas nacionales e internacionales. A lo largo de más de tres décadas de carrera recibió nominaciones y reconocimientos dentro de la industria musical.

El cantante continúa como una figura vinculada al pop mexicano y en los últimos años ha combinado sus actividades musicales con participaciones en programas de televisión y proyectos relacionados con entretenimiento.

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