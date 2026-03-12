Rijeka vs Estrasburgo, en vivo: transmisión partido de ida de los octavos de final de la Conference League 2026

El equipo francés quiere cumplir con su papel de favorito en Croacia.

El Rijeka y el Estrasburgo se enfrentan en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-2026, en un duelo que promete intensidad entre dos equipos que llegan con buenos antecedentes en el torneo. El conjunto croata intentará aprovechar su localía para tomar ventaja en la serie, mientras que el club francés buscará confirmar su gran momento europeo. Aquí en Claro Sports podrás seguir la transmisión en vivo del partido y todos los detalles para verlo en México y Centroamérica.

El Estrasburgo llega a esta instancia como uno de los equipos más sólidos de la fase liga, donde terminó en el primer lugar con 16 puntos tras cinco victorias y un empate, asegurando su pase directo a los octavos de final. Ahora el equipo francés vive una nueva etapa bajo la dirección de Gary O’Neil, quien asumió el cargo en enero tras la salida de Liam Rosenior rumbo al Chelsea. Mientras tanto, el Rijeka, actual campeón del fútbol croata, avanzó tras una contundente victoria global de 4-1 frente al Omonoia en los playoffs, resultado que confirmó su buen nivel antes de este cruce europeo.

Rijeka vs Estrasburgo: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Rijeka vs Strasbourg hoy jueves 12 de marzo?

El partido Rijeka vs Strasbourg se disputará hoy jueves 12 de marzo a las 11:45 horas (tiempo del centro de México).

Rijeka vs Strasbourg: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de Octavos de Final de la Conference League 2026

Rijeka vs Strasbourg se podrá seguir en vivo y en directo en México y en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. La Conference League 2026 podrá verse en vivo a través de distintas señales según el país. Claro Sports transmitirá en vivo para 17 países de América Latina, incluyendo a México desde esta ronda. Se pueden seguir también en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

