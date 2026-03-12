Panathinaikos vs Real Betis, en vivo: transmisión partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2026

Los mejor del fútbol europeo está a través de la multiplataforma de Claro Sports

Inicia la fase final de la Europa League. En Claro Sports te llevamos en vivo las acciones del partido entre el Panathinaikos de Grecia y el Real Betis de España en el Estadio Olímpico de Atenas, en duelo correspondiente al partido de ida de la competencia europea.

Los griegos se metieron hasta esta instancia después de eliminar al Viktoria Plzen de República Checa en los Playoffs. Una dura rivalidad por el duelo de ida que terminó 2-2, pero imponiendo condiciones en la vuelta con un resultado de 1-2 tras llevarse a cabo el tiempo extra en Chequia, cerrando un global de 4-3.

Por su parte, el cuadro andaluz se clasificó de manera directa a la fase final del certamen de manera directa, sin tener que pasar por la reclasificación al ser uno de los ocho mejores clubes de la competencia. El cuadro de Manuel Pellegrini se colocó en la cuarta posición en la Fase Liga con 17 puntos, con lo que cerrará la llave como local.

Panathinaikos vs Real Betis: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Panathinaikos vs Real Betis hoy 12 de marzo?

El encuentro entre griegos y españoles se llevará a cabo este jueves 12 de marzo, en punto de las 11:45 horas, tiempo del centro de México.

Panathinaikos vs Real Betis ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de octavos de final de la Europa League 2026?

Si no te quieres perder ni un detalle del partido, debes seguir la multiplataforma de Claro Sports, que transmitirá la fase final de la Europa League en esta temporada 2025-26.

UEFA en vivo: Calendario y dónde ver los partidos de octavos de final de la Europa League

De esta forma se desarrollarán los partidos de ida de la UEFA Europa League. Cuatro de ellos los podrás ver a través de nuestra señal y todos los encuentros se disputarán el día jueves 12 de marzo.

VfB Stuttgart vs Porto | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Panathinaikos vs Real Betis | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Genk vs SC Freiburg | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

Celta Vigo vs Lyon | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

