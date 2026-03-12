Stuttgart vs Porto, en vivo: transmisión partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2026

El mejor fútbol europeo, a través de la multiplataforma de Claro Sports

La fase de eliminación directa de la UEFA Europa League continúa este jueves 12 de marzo con uno de los duelos más interesantes de los octavos de final. Stuttgart se enfrenta al FC Porto en el partido de ida de la serie, en un encuentro que pone frente a frente a dos equipos con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El conjunto alemán llega con el objetivo de hacer valer su condición de local en el MHPArena. Stuttgart ha mostrado un estilo ofensivo durante el torneo y buscará sacar ventaja antes de visitar el Estadio do Dragão en el encuentro de vuelta.

Del otro lado aparece el Porto, uno de los clubes más experimentados del futbol europeo. El equipo portugués tiene una larga trayectoria en competencias continentales y suele manejar bien los partidos de eliminación directa, por lo que intentará salir de Alemania con un resultado favorable.

El duelo forma parte de los octavos de final del torneo, una etapa que suele ofrecer partidos de alta intensidad. Tanto Stuttgart como Porto buscan colocarse entre los ocho mejores de la Europa League y mantener vivo el sueño del título.

Stuttgart vs Porto: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Stuttgart vs Porto hoy 12 de marzo?

La transmisión del partido comenzará minutos antes del silbatazo inicial programado para las 11:45 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro se disputará en el MHPArena de Stuttgart y corresponde al primer capítulo de la serie de octavos de final entre ambos equipos.

UEFA en vivo: Calendario y dónde ver los partidos de octavos de final de la Europa League

De esta forma se desarrollarán los partidos de ida de la UEFA Europa League. Cuatro de ellos los podrás ver a través de nuestra señal y todos los encuentros se disputarán el día jueves 12 de marzo

VfB Stuttgart vs Porto | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Panathinaikos vs Real Betis | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Genk vs SC Freiburg | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

Celta Vigo vs Lyon | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

