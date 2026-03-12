Malagón, operado con éxito: América anuncia recuperación de 6 a 8 meses

La operación de Malagón confirma el peor escenario: no llegará a tiempo para disputar el Mundial 2026

El Club América informó que el procedimiento de reparación del tendón realizado este jueves al guardameta Luis Ángel Malagón, fue un éxito. Con ello, el arquero azulcrema comenzó formalmente su proceso de recuperación tras la lesión que sufrió el pasado martes en el duelo de ida de octavos de final Concacaf Champions Cup ante el Philadelphia Union.

A través de un comunicado oficial, la institución azulcrema detalló que el tiempo estimado de recuperación será de entre seis y ocho meses. Ese plazo deja a Malagón fuera de actividad por un largo periodo y confirma su baja para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 11 de julio.

La lesión se presentó durante el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Philadelphia Union, cuando el guardameta tuvo que abandonar la cancha tras resentirse en una acción dentro del área. Desde ese momento, la imagen encendió la alarma en el entorno del América y también en la selección mexicana.

Horas después se confirmó el peor escenario: Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más complejas para un futbolista por el tipo de esfuerzo que demanda la recuperación. El portero era una de las piezas más importantes del América y también aparecía como uno de los nombres fuertes rumbo al Mundial de 2026 con la selección mexicana.

Con el parte médico ya confirmado, el cálculo más optimista apunta a que Malagón podría volver a las canchas hacia septiembre, siempre que la rehabilitación avance sin contratiempos. En un escenario más conservador, su regreso podría extenderse todavía más, ya que el propio América fijó un rango de recuperación de hasta ocho meses.

¿Cuándo volvería Luis Ángel Malagón con América?

El periodo anunciado por el club coincide con las referencias médicas sobre este tipo de lesión. Mayo Clinic señala que la recuperación de una ruptura del tendón de Aquiles suele tomar entre cuatro y seis meses para retomar actividades normales, aunque el regreso a deportes de alto impacto puede ir de los seis a los 12 meses, según la evolución de cada paciente.

En futbolistas profesionales, el tratamiento incluye inmovilización inicial y fisioterapia intensiva para recuperar fuerza, estabilidad y movilidad en la zona afectada. En muchos casos, la cirugía se utiliza para reparar el tendón roto y después comienza una etapa de trabajo progresivo que suele definir los tiempos reales del retorno a competencia.

La baja de Malagón representa un golpe fuerte para el América por lo que aporta bajo los tres postes y por el momento del calendario en el que llega la lesión. También modifica el panorama de la selección mexicana, que pierde a un arquero con aspiraciones de ocupar un sitio importante en la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026.

