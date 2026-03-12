AZ Alkmaar vs Sparta Praga, en vivo el partido de ida de octavos de final de la Conference League 2025-26

El cuadro neerlandés recibe al conjunto checo para iniciar una serie que promete muchas emociones por el cupo a cuartos.

¿A qué hora inicia AZ Alkmaar vs Sparta Praga hoy, 12 de marzo de 2026?

El partido en el AFAS Stadion de Alkmaar se programó para este jueves a las 6:45 p.m. A partir de esto, se puede hacer el cálculo con la diferencia horaria de los diferentes países de América.

México: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Colombia: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 1:45 p.m.

1:45 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 11:45 a.m.

11:45 a.m. Argentina: 2:45 p.m.

Alineaciones de AZ Alkmaar vs Sparta Praga para los octavos de final de la Conference League

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, De Wit; Jensen, Koopmeiners, Smit, Mijnans; Daal y Parrott.

Sparta Praga: Surovcik; Zeleny, Sevinsky, Panak; Rynes, Irving, Kairinen, Sonne; Kuol, Vojta y Haraslin.

¿Dónde ver AZ Alkmaar vs Sparta Praga en vivo? Canales de TV y streaming online

La gran noticia para México y Centroamérica es que este encuentro se podrá ver por internet a través de la transmisión de Claro Sports en la transmisión que está arriba en este directo o en YouTube.

México: Claro Sports.

Claro Sports. Colombia: Disney+.

Disney+. Estados Unidos: Paramount+ y ViX.

Paramount+ y ViX. Centroamérica: Claro Sports.

Claro Sports. Argentina: Disney+.

