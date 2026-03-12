AZ Alkmaar vs Sparta Praga, en vivo el partido de ida de octavos de final de la Conference League 2025-26
El cuadro neerlandés recibe al conjunto checo para iniciar una serie que promete muchas emociones por el cupo a cuartos.
¿A qué hora inicia AZ Alkmaar vs Sparta Praga hoy, 12 de marzo de 2026?
El partido en el AFAS Stadion de Alkmaar se programó para este jueves a las 6:45 p.m. A partir de esto, se puede hacer el cálculo con la diferencia horaria de los diferentes países de América.
- México: 11:45 a.m.
- Colombia: 12:45 p.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 1:45 p.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 11:45 a.m.
- Argentina: 2:45 p.m.
Alineaciones de AZ Alkmaar vs Sparta Praga para los octavos de final de la Conference League
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, De Wit; Jensen, Koopmeiners, Smit, Mijnans; Daal y Parrott.
Sparta Praga: Surovcik; Zeleny, Sevinsky, Panak; Rynes, Irving, Kairinen, Sonne; Kuol, Vojta y Haraslin.
¿Dónde ver AZ Alkmaar vs Sparta Praga en vivo? Canales de TV y streaming online
La gran noticia para México y Centroamérica es que este encuentro se podrá ver por internet a través de la transmisión de Claro Sports en la transmisión que está arriba en este directo o en YouTube.
- México: Claro Sports.
- Colombia: Disney+.
- Estados Unidos: Paramount+ y ViX.
- Centroamérica: Claro Sports.
- Argentina: Disney+.